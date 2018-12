DSB indrømmer: Stadig mange forsinkelser på Vestfyn

Det ser stadig ikke helt godt ud for de togrejsende på Vestfyn.

I november havnede den såkaldte kundepunktlighed for togtrafikken nemlig på 75,2 procent. Det er et godt stykke under målet for kundepunktlighed i 2018, der skal ligge på minimum 82,9 procent.

- Vi kommer ikke uden om, at punktligheden i november har været præget af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser blandt togpersonalet, hvilket DSB beklager. Det gav en del aflysninger og forsinkelser, fortæller Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, og fortsætter:

- Måneden har også budt på en række signalfejl og enkelte tog med fejl på.

Læs også DSB indrømmer: Propfyldte tog giver forsinkelser

Slemt både morgen og aften

Problemerne har altså været så alvorlige, at kun 75,2 procent af togene mellem Kolding/Fredericia og Odense nåede frem med mindre end tre minutters forsinkelse. DSB bruger begrebet "kundepunktlighed" til at beskrive dette.

Faktisk så det næsten lige så slemt ud, om man valgte at tage toget om morgenen eller om eftermiddagen, som er de to myldretider.

Om morgenen mellem klokken seks og ni var kundepunktligheden 73,3 procent, hvor den om eftermiddagen mellem klokken 15 og 18 lå på 76,1 procent.

KUNDEPUNKTLIGHED Kundepunktligheden er udtryk for, hvor mange passagerer der kommer frem til tiden.

Et tog er forsinket, hvis det ankommer mere end 2,59 minutter efter køreplanen.

Et fyldt og forsinket myldretidstog tæller tilsvarende tungere i statistikken end et halvtomt tog i ydertimerne, ligesom aflyste tog tæller med i statistikken. Kilde: DSB

Bedre andre steder på Fyn

I november så det bedre ud på Svendborgbanen. Der var kundepunktligheden på 83,2 procent. Det er over målet, som er på 82,9 procent.

Dagens to myldretider har været udfordret, hvor kundepunktligheden i morgentravlheden havnede på 67,6 procent og på 80,2 procent om eftermiddagen.

Læs også Regn, sol og sne: Weekenden byder på lidt af hvert