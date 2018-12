Letbane: Saxovej spærret i tre dage

På Rismarksvej skal letbanens entreprenør asfaltere på tværs af Saxovej. Det betyder, at den østlige del af Saxovej bliver spærret ud mod Rismarksvej fra tirsdag den 4. december om morgenen til torsdag den 6. december om eftermiddagen.

I løbet af de tre dage er der omkørsel til Saxovej og Snorresvej via Eddavej.

Det forventes desuden, at det nye vejforløb på Rismarksvej kan tages i brug inden årets udgang – hvor Snorresvej også vil åbne igen med mulighed for at svinge højre ind og højre ud.

Hvis du er nabo til letbanearbejdet, eller hvis du bare er interesseret i at følge arbejdet, kan du se, hvordan arbejdet skrider frem her.

Du kan også benytte hjemmesiden Odense Rundt, der giver dig et overblik, hvor du kan finde forskellige ting samt en ruteplanlægger, der kan være rar at kende, hvis du ikke er fra Odense.

Odense Rundt kan også hentes som app til din smartphone.

