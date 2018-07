Scandlines-færge lyn-repareres i Munkebo

Hybridfærgen "Berlin" på Gedser-Rostock-overfarten ankom tirsdag til Fayard. Scandlines må aflyse afgange, indtil Munkebo-værftet har styr på rysteproblemer.

Værftet Fayard i Munkebo har fået ekstraordinær travlhed midt i sommerferien.

Tirsdag ankom Gedser-Rostock færgen "Berlin" ved egen maskinkraft til værftet for at gennemgå en lynreparation, der skal få bugt med kraftige rystelser, når færgen er i fremdrift.

Vibrationerne betød allerede i sidste uge, at Scandlines måtte aflyse to afgange, og i denne uge har rederiet aflyst 33 afgange.

Det sker midt i højsæsonen, og rederiet har været nødt til at ombooke i nærheden af 800 bilister.

Ifølge kommunikationschef hos Scandlines - Anette Ustrup Svendsen - håber rederiet, at Fayard kan håndtere de tekniske besværligheder i løbet af tre dage, så hybridfærgen atter kan indsættes i normal drift på fredag.

- Vi er rigtig glade for, at Fayard har kunnet træde til med så kort varsel, siger Anette Ustrup Svendsen til TV 2/Fyn.

Dyre færger

Hybridfærgen "Berlin" er i øvrigt en gammel kending på Fayard. Færgen er sammen med søsterfærgen "Copenhagen" verdens største hybridfærge, og de er begge bygget på Fayard.

I første omgang gik opgaven til det tyske P&S Werft i Stralsund.

Men her kom man til at bygge færgerne 700 ton for tunge. Og kort efter gik værftet konkurs.

Derfor valgte Scandlines at købe færgerne ud af konkursboet og sende dem til Lindø, hvor Fayard fik til opgave at skrælle 700 ton af færgerne.

Samtidig valgte Scandlines at få Fayard til at bygge færgerne om, så de nu er hybridfærger. Det vil sige, de nu kan sejle på både strøm og almindelig diesel.

Samlet set betød det en ekstraregning til Scandlines på en lille halv milliard kroner per færge.

Hver færge har kostet Scandlines en milliard kroner at bygge - altså dobbelt så meget som budgetteret.

