Fandt savnet person: Schæferhunden Chuck fra Fyn er årets politihund 

Hvert år indstiller Rigspolitiet en patruljehund og fører til Årets Politihund, og i år går prisen til den fynske duo Chuck og politihundeføreren Ole Noack, som arbejder sammen i hundeafdelingen hos Fyns Politi.

I indstillingen til prisen har vicepolitiinspektør John Jensen lagt vægt på, at Chuck, som søndag fylder ni år, fandt frem til en savnet person efter have arbejdet ni timer i træk.

Eftersøgningen af den savnede person begyndte klokken halv otte om morgenen, men det var først sidst på eftermiddagen, at det lykkedes Chuck at finde personen, forklarer John Jensen i en pressemeddelelse.

- Om eftermiddagen omkring klokken 16.30 søgte Chuck ned mod en sø og ud på en bro, hvorfra den sprang i vandet. Chuck svømmede ind mod søbredden, hvor den markerede på en sko, der svarede til den savnedes fodtøj. Herefter svømmede Chuck retur ud i søen, hvor den markerede, at den havde fundet den savnede person, skriver vicepolitiinspektør John Jensen.

En almindelig familiehund

De danske patruljehunde er inddelt i tre grupper. Alle hunde starter i gruppe tre, og når de er klar, kan de rykkes op i gruppe to og senere op i gruppe et. Niårige Chuck tilhører gruppe to, som er den største gruppe. Hunde fra gruppe to bruges blandt andet til at søge efter gerningsmænd eller savnede personer og effekter efter forbrydelser.

Ole Noack har arbejdet som politihundefører i 31 år, og hunden Chuck, som er en almindelig familiehund, når den ikke er i tjeneste, er den fjerde politihund, Ole har haft.

Med prisen følger et beløb på 5.000 kroner, som blev overrakt af Dansk Kennel Klubs formand, Jørgen Hindse, i Messecenter Herning lørdag i forbindelse med en hundeudstilling.