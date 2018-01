Scleroseramt om medicinsk cannabis: - Det er en befrielse

Finn Uhre fra Odense lider af sclerose og har både smerter og spasmer. Han har i årevis, ulovligt, brugt cannabis for at dæmpe smerterne. Det eneste middel, der virker for ham. Men selvom det siden årsskiftet har været lovligt at behandle patienter med medicinsk cannabis, så nægter langt de fleste læger at bruge den nye behandlingsmulighed.

Finn Uhre har i 29 år levet med sygdommen sclerose.

- Så kan man sidde mens ens ben spjætter, så de bare ikke er til at styre, og så bliver de ligeså stive som et bræt. Så jeg ved, det går ned ad bakke. På et eller andet tidspunkt dør jeg af det, af sygdommen. Så i den tid, man er her, vil man godt havde det så nemt som mulig, siger Finn Uhre.

Løsningen har været at købe cannabis på ulovlig vis.

- Om man så får dråber eller ryger, jamen så kan jeg bøje benene, og det vil jeg gerne gøre.

Men fremover er det måske nok med en tur til lægen.

- Det er en befrielse, siger Finn Uhre.

Fra årsskiftet og fire år frem kan læger nemlig udskrive cannabis til medicinsk brug. Det gælder til sklerosepatienter, patienter med rygmarvsskader og patienter, som lider af kroniske smerter eller kvalme efter kemoterapi.

- Det er dejligt, at man kan ringe til sin læge og få de recepter som man gerne vil have, siger Fínn Uhre.

Mange læger siger nej

Mange fynske læger har dog allerede i forsøgsordningens første uge sagt nej til at udskrive cannabis. De mener ikke, at midlet er undersøgt grundigt nok. Bellinge Lægehus er et af de steder. De vil ikke stille op med en kommentar til TV 2/Fyn i dag - men skriver på deres hjemmeside:

"Lægehuset i Bellinge finder ikke, at der aktuelt er fagligt belæg for på det nuværende vidensgrundlag at kunne udskrive recepter på cannabis."

- Når der er nogle ting, som kan hjælpe, som der er mange der mener det gør, så synes jeg man skulle prøve at gøre noget mere for at få lægerne til at udskrive det, (medicinsk cannabis, red.) så vi andre også kan få gavn af det. Vi ved meget lidt om det, og lægerne ved åbenbart meget mindre end os, siger Finn Uhre.

Finn Uhres egen praktiserende læge vil dog umiddelbart gerne udskrive medicinsk cannabis til sine patienter.

- Det har jeg tænkt mig at arbejde hen imod. Jeg skal undersøge det noget nærmere, hvordan man ordinerer det, hvad er dosis. Man må prøve sig frem. Prøve at få registreret virkning og bivirkning over denne her fire års periode. Men det er jo ikke let. Vi ved jo faktisk rigtig, hvad vi bevæger os ind på, siger Finn Uhres læge Palle Taarnhøj.

Nu håber Finn Uhre, at han kan blive en af de patienter, der kan få cannabis på lovlig vis:

- Når man ved, hvad vej det går, og det går kun ned ad bakke, så er det rart at der er noget. Og jeg håber, at det kan hjælpe bedre end det, man kan købe sort.