Scoop: Fynsk udstilling åbner på historisk ø i New York

Hvad har Carl Nielsens familie til fælles med H.C. Andersens rejsedrømme? Svaret er, at de begge tog til USA og nu er en del af ny udstilling. Det skriver Odense Bys Museer i en pressemeddelelse.

Ellis Island - berømt og berygtet Øen var første stop for danskere og andre immigranter, der ville til USA.

Den lille ø ligger kun få minutters sejlads fra Manhattan.

Fra 1892-1924 kom flere end 20 millioner personer til og fra øen.

Øen er i dag omdannet til et museum og huser fra 15. oktober den fynske udstilling "From Danish Blood to American Spirit".

I slutningen af 1800-tallet udvandrede op10.000 danskere om året til USA.

Kun godt 15 procent af de udvandrede danskere vendte hjem. Kilder: Odense Bys Museer og The Statue of Liberty - Ellis Island Foundation, Inc.

15. oktober åbner den nye udstilling med et fynsk islæt på den historiske ø Ellis Island, der ligger ud for Manhattan.

Fra 1892 til 1924 tog den øen imod flere end 20 millioner immigranter herunder Carl Nielsens søskende og forældre, som rejste fra Nr. Lyndelse til Chicago. Derudover er også H.C. Andersens drømme om USA en del af den kommende udstilling.

Resultat af fynsk forskning

En af idémændene bag udstillingen er direktør ved Odense Bys Museer, Torben Grøngaard Jeppesen. I 2017 præsenterede han sin forskning om den danske udvandring til USA.

Projektet imponerede amerikanerne i en sådan grad, at han sammen med resten af Odense Bys Museer blev inviteret til at lave en udstilling. Det er den udstilling, der nu åbner på i New York.

- Det er lidt af et scoop, lyder det fra Torben Grøngaard Jeppesen, museumdiretør for Odense Bys Museer, forud for indvigelsen af den nye udstilling.

Flere millioner immigranter har i årernes løb sat deres fødder på Ellis Island i USA. Foto: Odense Bys museer

Ifølge Torben Grøngaard Jeppesen er det ikke en tilfældighed, at fynske Carl Nielsen er repræsenteret på Ellis Island.

- Når man ser på Carl Nielsens familie, så er det standard-familien, der tog til USA, forklarer han.

Og så er det en fordel ved at gøre Carl Nielsen til en af frontfiguerene ved udstillingen.

- Carl Nielsen er ret kendt i USA, lyder det fra museumdirektøren, der ikke lægger skjul på, at komponisten og H.C. Andersen fungerer som trækplastre på udstillingen.

Ønsker debat

Museumdirektøren håber, at udstillingen kan være med til at skabe en debat i USA.

- Vi håber på, at man kan vække en debat om Danmark, lyder det fra Torben Grøngaard Jeppesen.

Museumsdirektøren henviser til, at Danmark tidligere har været omtalt i den politiske debat i USA.

Ifølge Torben Grøngaard Jeppesen bliver Ellis Island hvert år besøgt af flere amerikanere med immigrant-rødder. Derfor håber han på mange gæster.

- Jeg er meget spændt, lyder det fra museumsdirektøren.

Udstillingen løber fra 15. oktober til 6. januar næste år. Museet har ingen planer om at lave udstillingen i Odense. I foråret vil Odense Bys Museer dog diskutere projektet ved et arrangement.

Bag udstillingen står også Det Danske Generalkonsulat i New York, Visit Denmark’s New York-kontor og U.S. National Parkservice på Ellis Island.