Odds på Fantastiske Fællesskaber: Scor kassen med Bagenkop som vinder

Henover sommeren har TV2-regionerne ledt efter Danmarks mest Fantastiske Fællesskab. Den fynske kandidat er "Bagenkop - Altid i bevægelse" og har de højeste odds - der er altså flest penge at hente, hvis du spiller på Bagenkop.

Det er ikke usædvanligt for Danske Spil, at sætte odds på nogle lidt alternative konkurrencer. Det har blandt andet også været muligt at oddse på tv-shows som "X Factor" og sågar, hvilke film der vinder en Oscar.

- Vi ser hele tiden på, hvor vi kan udfordre os selv, så vi ikke kun oddssætter traditionelle sportsvæddemål. Derfor lå det også til højrebenet at sætte odds på Fantastiske Fællesskaber. Mange af os har selv et forhold til foreningerne og er vokset op med dem, og derfor har det da også været lidt ekstra sjovt at sætte odds på noget, som langt de fleste danskere forbinder med positive minder, siger Peter Emmike Rasmussen, der er oddsansvarlig hos Danske Spil.

Flest penge at tjene på Bagenkop

Den fynske kandidat fra Bagenkop har høje odds, hvilket betyder, at Danske spil ikke betegner dem som en af favoritterne. Lige nu står det fantastiske fællesskab fra Bagenkop til odds 7,0. Men det er selvfølgelig også derfor, at der er flest penge at hente, hvis man spiller på, at Bagenkop vinder.

I følge en pressemeddelelse fra Danske Spil, er der dog ikke nogen entydig favorit endnu. Men oddssætterne har lige nu "Jels Vikingespil" og "Tune IF" som favoritter til odds 5,5.

"Bagenkop - Altid i Bevægelse" er en klynge af flere små foreninger, der står sammen. Der er blandt andet en gruppe, der spiller håndbold og en social samværsgruppe, der går ture.

- Bagenkop er ikke særlig stor, men den her nominering kan få hele lokalsamfundet til at stemme, siger oddssætter Peter Emmike Rasmussen, der også vurderer, at et lokalsamfund for eksempel ville kunne vinde over en større by som Aalborg.

"Bagenkop - Altid i Bevægelse" vandt i september 50.000 kroner og titlen som årets Fantastiske Fællesskab i TV 2/ Fyns sendeområde.

Rundt om i landet vandt syv andre fællesskaber den samme titel i deres TV 2-region. Nu skal de otte vindere fra hele Danmark dyste mod hinanden i landsfinalen. Afstemningen slutter under et stort fælles tv-show, der sendes live fra Kulturværftet i Helsingør 3. november fra klokken 19.45.

Du kan stadig nå at stemme på din favorit her. Konkurrencen slutter på lørdag.

