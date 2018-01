SDU-Forsker: Jern kan fjerne gift fra drikkevandet

Forsøg på Syddansk Universitet viser, at en katalysator baseret på jern kan rense drikkevand for en lang række giftstoffer.

En ny katalysator, der er baseret på jern, er i stand til at nedbryde uønskede stoffer fra drikkevand. Det viser forsøg på Syddansk Universitet, (SDU).

Rester af sprøjtegifte, hormoner, antibiotika, farvestoffer, medicinrester og andre kemiske stoffer bliver jævnligt fundet i det danske drikkevand.

For det meste findes de i mængder, der er tilladt, men det sker også, at grænseværdierne bliver overskredet.

Det allerbedste vil naturligvis være helt at undgå giftrester i drikkevandet. Men det er desværre ikke realistisk, sådan som verden ser ud Christine McKenzie, professer, SDU

Professor og specialist i syntetisk kemi på Syddansk Universitet, Christine McKenzie, mener, at selvom det danske drikkevand generelt er af høj kvalitet, så er det uacceptabelt, at de forskellige stoffer findes, og hun mener, at de bør fjernes:

- Det allerbedste vil naturligvis være helt at undgå giftrester i drikkevandet. Men det er desværre ikke realistisk, sådan som verden ser ud, så vi må bestræbe os på at rense stofferne ud af vandet, skriver hun i en pressemeddelse.

Læs også Igen-igen: Nye fund af sprøjtegift i vandet i Assens

Brug af vand på flaske er ikke en holdbar løsning, mener hun:

- Det er ikke i orden, at danskerne skal til at købe drikkevand på flasker. Alle de plastikflasker i miljøet vil kun være med til at skabe en ond cirkel af plastikproduktion, siger hun.

Hun har netop beskrevet en ny metode, som er udviklet i samarbejde med University of New South Wales i Australien, i et videnskabeligt tidsskrift.

Jern er løsningen

Ved at bruge en såkaldt radioaktiv 14C labelling som katalysator tilsat strøm kan de forskellige giftstoffer nedbrydes og omdannes til især brint og Co2.

Brint kan bruges som almindeligt brændstof, mens Co2 kan bruges til at bygge nye organiske stoffer.

Det er en kæmpe fordel, at der er tale om et billigt og let tilgængeligt metal Christine McKenzie, professor, SDU

At katalysatoren er baseret på jern er en stor fordel på flere måder:

- Det er en kæmpe fordel, at der er tale om et billigt og let tilgængeligt metal, og ikke et sjældent og kostbart metal, som kun findes i begrænsede mængder på vores planet – ligesom platin, som bruges i mange katalysatorer, for eksempel til at rense bilers udstødning, siger Christine McKenzie.

Læs også Mange vandværker gør ingenting for at hindre gift i drikkevandet

Hun ser store muligheder i den nye teknologi:

- Dette arbejde er vigtigt, fordi det kan bruges til at udvikle nye, robuste teknologier. Det har vi brug for, hvis vi ønsker at fjerne forurenende stoffer, som kan have negative konsekvenser for menneskers og økosystemers sundhed, mener Christine McKenzie.