SDU-forskere skal finde ny testmetode for hormonforstyrrende stoffer

Hormonforstyrrende stoffer kan findes i alt fra legetøj til fødevareemballage. Et kendt eksempel er fra juni sidste år, hvor de populære squishies blev trukket tilbage, fordi legetøjet indeholdt farlige stoffer.

Og det er vigtigt at finde og fjerne produkter, som indeholder skadelige stoffer. De kan nemlig påvirke både forplantningsevnen og hjernens udvikling.

Derfor har EU bemidlet et stort millionbeløb til et nyt internationalt forskningsprojekt i hormonforstyrrende stoffer.

Hele 375 millioner kroner har EU doneret til forskningsprogrammet Horizon 2020, som dækker over otte europæiske forskningsprojekter - ét af de internationale projekter står forskere fra SDU i spidsen for.

45 millioner kroner til dansk projekt

Henrik Holbech fra SDU er lektor i biologi og projektleder for forskningsprojektet ERGO, som skal finde frem til bedre og sikrere metoder til at teste produkter for hormonforstyrrende stoffer. ERGO’s bevilling lyder på 45 millioner kroner fra EU og 7,5 millioner kroner fra partnere i industrien.

- Bevillingen fra EU betyder, at vi nu kan udvide vores forskning i hormonforstyrrende kemikaliers påvirkning af både dyr og mennesker. Det er et meget vigtigt skridt, ikke bare for os forskere, men for hele befolkningen, fordi det i sidste ende betyder større sikkerhed for både mennesker og miljø, siger Henrik Holbech.

Henrik Holbech og resten af ERGO skal forske i forbedring af testmetoder af hormonforstyrrende stoffer i de næste fem år.

Det danskledede projekt, som løber frem til udgangen af 2023, har deltagere fra 16 universiteter, styrelser og industrikoncerner - heriblandt L’Oréal.