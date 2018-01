SDU-økonom savner plan og vision bag udflytning

Det vil altid være godt for et lokalsamfund at få job, mener økonom fra SDU, der dog savner vision bag udflytning.

Tusindvis af statslige arbejdspladser står til at skulle flyttes ud af hovedstaden og placeres rundt omkring i resten af landet.

For et lokalsamfund vil det altid være et positivt med flere job, mener Klaus Lindegaard, økonom ved Syddansk Universitet og rådgiver i regional udvikling. Men regeringen mangler en samlet vision for udflytning, mener han.

- Udflytning bidrager til bedre balance set fra modtagerområdernes synsvinkel. Men det er trist, at planen er så uambitiøs, som den er, og den virker som at trække en kanin op af hatten fra regeringens side, siger rådgiveren.

Det er uklart, ifølge rådgiveren, hvad det er for nogle hensyn og kriterier, der afgør de placeringer, der er valgt.

Han savner en mere "gennemtænkt plan" for placeringen af de statslige job.

- En plan, hvor man ser nærmere på, hvordan placeringen af de enkelte arbejdspladser kan spille sammen lokalt med de aktører - både private og offentlige - der er i modtagerområderne, siger Klaus Lindegaard.

Regeringen præsenterede onsdag planen for anden runde af udflytning af statslige arbejdspladser.

4000 arbejdspladser - herunder omkring 1800 nye - og mellem 500 og 1000 uddannelsespladser skal flyttes til 49 byer uden for København.

Kritik af udflytningen har blandt andet gået på, at det kan være svært at finde kvalificerede arbejdskraft.

Men tidligere erfaringer har vist, at det godt kan lykkes, påpeger Klaus Lindegaard, der tidligere har forsket i netop udflytning af arbejdspladser for Syddansk Universitet.

- Erfaringen var, at det kunne godt lade sig gøre at omplante en statslig arbejdsplads og få den til at fungere.

- Selvfølgelig var der en etableringsfase, men ellers fungerede det fint, og de varetog de opgaver, de skulle. De havde ikke noget problem med at finde kvalificerede medarbejdere til de stillinger, som var blevet ledige, siger Klaus Lindegaard.

Det er de fire større byer Aarhus, Odense, Aalborg og Roskilde, der med tilsammen 1191 stillinger tildeles flest nye arbejdspladser. Og nogle mindre kommuner har følt sig overset i anden udflytningsrunde.

Men det er ikke kun selve byen eller kommunen, hvor arbejdspladserne flytter til, som får gavn af udflytningen ifølge rådgiveren og giver et eksempel:

- Selv om en arbejdsplads bliver placeret i Esbjerg eller Ringkøbing, så bor medarbejderne jo i et større bælte omkring.

- Det er et større område, der får gavn af skatteindtægter, siger han.