Rektor håber på at få rabat for udflytninger

Onsdag var der deadline for uddannelsesinstitutioner til at indsende en plan til Uddannelses- og Forskningsministeriet, der beskriver, hvordan universiteterne vil leve op til aftalen.

Forskningsmiljø skal følge med

Her planlægger SDU at udflytte 316 studiepladser, opbygge mindst 367 studiepladser og at reducere med 330 studiepladser i Odense frem mod 2025.

Én af de ting, der er særligt vigtigt ved den nye plan, er at sørge for, at der er forskningsmiljøer de steder, hvor uddannelserne flytter hen.

- Når man påtænker at lave uddannelser, så skal man huske på at universitetet udbyder forskningsbaserede uddannelser, og hvis du vil have en kvalitet i de uddannelser, som man udbyder, så er du nødt til at have forskningsmiljøer, der hvor du også udbyder uddannelserne.

- Der er nogle, der tænker anderledes. Der er nogen, der forestiller sig, at man godt kan have uddannelser uden forskningsmiljøer. Det er ikke model, som vi abonnerer på på SDU, lyder det fra Rektor Jens Ringsmose.

SDU's plan for udflytningen af studiepladser forventes at falde endeligt på plads sidst på vinteren 2022.