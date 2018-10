Drone-forskning: SDU skal sikre billigere strøm

I øjeblikket sidder kloge hjerner på Campusvej i Odense og skitserer, hvordan de skal knække en nød, der vil sikre billigere energi.

Hjernerne tilhører forskerne på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet, og idéen er i sit udgangspunkt simpel: Droner skal inspicere de omkring 5.000 kilometer luftledninger, som væver sig ind og ud i det danske landskab.

Hvis dronerne skal lykkes, skal de lette elselskabernes vedlighold af luftledningerne. Det er nemlig en væsentlig post, som kun kan finansieres et sted: Forbrugerne.

- Vi vil udvikle selvflyvende intelligente droner, som kan finde og tage billeder af fejl ved kablerne, siger droneforsker Emad Samuel Malki Ebeid fra SDU Dronecenter.

Selvopladende droner

Men sådanne droner er også strømforbrugere, og for at holde dem i luften skal SDU-folkene genopfinde måden at oplade de flyvende enheder.

- Samtidig skal vi udvikle en strømhøster, som skal sidde på dronen. Når batteriet er ved at være fladt flyver dronen til den nærmeste højspændingsledning, sætter sig fast på ledningen og lader op, forklarer Emad Samuel Malki Ebeid.

14 millioner til udvikling

Emad Samuel Malki Ebeid og SDU Dronecenter har netop modtaget 14 millioner kroner fra Innovationsfonden til projektet som har fået navnet Drones4Energy.

Sammen med andre partnere har han ansvaret for at udvikle droneteknologien, som virksomheder i sidste ende kan skabe en banebrydende ny forretning ud af at sælge.

- Ifølge Energinet koster det en million kroner om ugen at inspicere luftledningerne med helikopter, så der er mange penge at spare, pointerer Emad Samuel Malki Ebeid.

Potentialet er stort. Ifølge Emad Samuel Malki Ebeid er der i EU er over 200.000 kilometer luftkabler.

Vigtigt forretningspotentiale

Med i projektet er også Geopartner Inspections på Rugårdsvej i Odense. Her ser man et vigtigt forretningspotentiale i at kunne tilbyde kunder selvflyvende og selvopladelige droner til inspektion af højspændingskabler.

- Vores ambition, at få en forretning ud af projektet. Med den nye teknologi ser vi også en mulighed for at udvide forretningen til andre lande som Norge, Sverige og Tyskland. Det er vigtigt at følge med udviklingen, som i forhold til droneteknologi går lynhurtigt, siger manager Lars Bach Poulsen fra Geopartner Inspections.

Dronehold på fire skal snakke sammen

En del af projektet er, at gøre dronerne i stand til udelukkende at tage billeder af lækager eller brud på ledningsnettet. Derfor skal dronerne klædes på med viden om, hvad de skal kigge efter.

- Vi forestiller os et team af fire droner, der arbejder sammen om at tjekke ledningsnettet. De skal alle være trådløst forbundet, så de let kan udveksle information. Forskere fra Aarhus Universitet bygger et samarbejdende dronesystem. Et hold af droner, som får data til deres mission. For eksempel får dronerne kontinuerligt vejrdata fra DMI, så de ikke flyver og tager billeder, når det er overskyet, forklarer Emad Samuel Malki Ebeid og tilføjer:

- Fordi inspektionen sker uden menneskelig indblanding vil det reducere omkostningerne op til 95 procent. Samtidig vil man sikre en endnu mere stabil strømforsyning, fordi man inspicerer luftledningerne oftere og dermed opdage fejl i opløbet. At reparere en skade i et tidligt stadie er 100.000 gange billigere end, hvis fejlen først opdages senere.

