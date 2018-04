SDU skal uddanne flere læger

Regeringen offentliggør fredag, at landets medicinuddannelser får lov til at udvide med 250 ekstra studiepladser i 2019. SDU får kandidatuddannelse i Esbjerg.

Landets medicinuddannelser i Odense, København, Aarhus og Aalborg får lov til at udvide med 250 ekstra studiepladser i 2019, skriver Sjællandske.

- Hensigten med det her er at regionalisere lægeuddannelserne, så der kan etableres lægeuddannelser i både Køge og i Esbjerg, hvor man også har ønsket en lægeuddannelse, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) til Sjællandske.

Region Syddanmark har de seneste år forsøgt sig med en række forskellige initiativer for at få flere læger til især den vestlige del af regionen, uden at det for alvor har løst udfordringerne.

Derfor vil Syddansk Universitet og Sydvestjysk Sygehus nu oprette en kandidatuddannelse i medicin, hvor dele af uddannelsen kommer til at foregå i Esbjerg.

Skal få læger til at blive

Det skal få flere læger til at bosætte sig i området efter endt uddannelse og dermed afhjælpe lægemanglen.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) fra Region Syddanmark har sammen med rektor ved Syddansk Universitet, Henrik Dam, sendt et brev til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og uddannelsesminister Søren Pind (V), hvor de opfordrer ministrene til at bakke op om forslaget.

Tanken bag forslaget er, at de lægestuderende skal slå sig ned i området, når de er i begyndelsen af 20'erne og endnu ikke er så fast etablerede.

- Vi vil gerne gøre det på en måde, at vi etablerer en kandidatuddannelse i Esbjerg. Formålet er at få en bedre balance i lægedækningen i Danmark, sagde lægelig direktør Alan Kimper-Karl fra Sydvestysk Sygehus i Esbjerg den 26. februar til TV 2/Fyn.

Regionen skønner, at antallet af nye læger, der slår sig ned i Esbjerg-området hvert år, vil stige med 18-30 læger, når den nye uddannelse bliver en realitet.

Kvaliteten skal sikres

Søren Pind understreger, at udvidelserne ikke må gå ud over niveauet på uddannelserne. Samtidig skal der også justeres på kravene til uddannelsernes teoretiske indhold, før uddannelsen kan gå i luften.

- Men det er vi også ved at se på, siger Søren Pind.

Ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil udvidelsen af studiepladser gøre indhug i det voksende problem med lægemangel.

- Erfaringen fra Nordjylland, hvor man etablerede en lægeuddannelse i Aalborg, er, at otte ud af 10 lægestuderende blev i Nordjylland efter uddannelsen. Derfor er det her vigtigt, så vi kan få etableret den her satellit-uddannelse fra KU i Region Sjælland, så vi kan få fat i de unge og sendt dem ud på sygehusene og i almen praksis i regionen, mens de stadig er mobile, så nogen kan forankre sig der, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til Sjællandske.

En god dag for Fyn

SDU får 55 af de 250 ekstra studiepladser i 2019. Og det er en god beslutning, siger medlem af sundhedsudvalget Jane Heitmann, Venstre.

- Det er en rigtig god dag for Fyn. Det kan være med til at afhjælpe den stigende lægemangel i yderområderne. På Fyn er det især i Assens og Faaborg-Midtfyn kommuner, at der er stigende mangel på læger, siger Jane Heitmann til TV 2/Fyn.