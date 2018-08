Se 8.A's favoritter og fiaskoer

Eleverne fra 8. A på Tarup Skole skal vælge, hvilken film der vinder ungdomskonkurrencen under Odense Internationale Film Festival 2018. Her kan læse nogle af elevernes anmeldelser.

Der er fuld gang i filmfestivalerne i Svendborg og Odense i denne uge.

I Odense skal det blandt andet afgøres, hvilke film der skal være dette års bud på Oscar-vindere.

Odense Internationale Film Festival (OFF) har som den eneste festival i Danmark mulighed for at sende fire konkurrencefilm videre til Oscar-akademiets nomineringsudvalg i USA.

Men udover de fire Oscar-indstillinger er der også en ungdomskonkurrence, og her er det ikke fagjuryen, der har noget at skulle have sagt.

8. klasse vælger vinder

Eleverne fra 8. A på Tarup Skole i Odense er nemlig udnævnt som ungdomsjury.

Hver dag i denne uge ser eleverne film fra ungdomskonkurrencen, og senest på lørdag skal eleverne vælge en prisvinder til den store prisfest OFF Awards, der finder sted lørdag aften. Eleverne skal vælge blandt 28 kortfilm, og vinderen af ungdomskonkurrencen modtager 15.000 kroner.

Forud for jury-arbejdet i denne uge har eleverne modtaget undervisning i filmhistorie og filmvidenskab, og det er med den baggrund, at de har anmeldt et uddrag af de kortfilm, de skal se. I samarbejde med TV 2/Fyn har eleverne leveret ni anmeldelser, som du kan læse lige her.

8. A er dette års ungdomsjury og er derfor med til at vælge, hvilke kortfilm fra OFF, der skal vinde en pris. Foto: Tarup Skole.

Bacchus, Danmark

Alex keder sig på sit arbejde, hjemme, i toget og i baren, men så en dag åbner en farvestrålende person en ny farverig og livlig verden. Alex er afslappet og har det fantastisk i den nye verden. Alex hopper rundt og danser sammen med Bacchus og alle de farverige mennesker i drømmen. De har det sjovt, og de farverige mennesker ender med at blive beruset og smider tøjet. Nøgne rutsjer de ned ad en masse rutsjebaner og laver en hel del andre ting. Senere vågner Alex fra sin “drøm” og sidder helt nøgen ved baren, men ingen mennesker fra den grå verden når at lægge mærke til, at hun sidder der.

Vi har valgt at give filmen 3,5 ud af 6 stjerner, fordi den nogle gange kunne være lidt forvirrende og mærkelig på grund af, at der er ingen, der snakker, og så er der pludselig nøgne damer og regnbuerutsjebaner.

Anmeldt af Eman Vranic og Thomas Persson, 8. A Tarup Skole.

At Dawn, Frankrig

En gruppe unge samles på stranden natten efter deres dimission. Tre venner springer i vandet og hopper ombord i en lille skrøbelig gummibåd i fuldskab. Morgenen efter er de på dybt vand - både bogstaveligt og billedligt talt. I båden udspiller sig et drama, som har en lidt uventet udgang.

At Dawn var efter vores mening en af de bedre kortfilm vi så, fordi skuespillerne var meget troværdige. Det hele virkede meget realistisk, og den var også humoristisk. Vi har givet den fem ud af seks stjerner.

Anmeldt af Aidin Vafajoofar og Tobias Abrahamsen, 8. A Tarup Skole.

Prisoner Of Society, Georgien

Prisoner Of Society er en georgisk dokumentarfilm om det at være fanget i sin egen krop. Filmen handler om en 26-årig pige, der er fanget i en drengekrop.

Georg/Adelina blev født som en dreng, og faderen affyrer en pistol af glæde. Men efter 16 år kan Georg/Adelina ikke længere holde pigen inde i sig.

Georg/Adelina føler sig fanget i sit eget hjem på grund af forældrenes følelse af skam.

Filmen foregår i Georgien, så med udgangspunkt i de nordlige og vestlige lande er den ikke så relevant for de fleste, da vi har et meget andet syn på transkønnede i vores del af verden. Filmen er svært tilgængelig, og man bliver ikke rigtig fanget af filmen, eftersom scenerne er meget lange, og der ikke rigtig udløses nogen spænding.

Filmen har en anderledes kameraføring, som godt kan vække lidt ubehag i kroppen, da kvaliteten heller ikke er i top.

Anmeldt af Cecilie Kiærbye Boye og Isabella Rud Brøgger. 8. A Tarup Skole.

Volte, Polen

Volte er en film om 12-årige Zuzia, der altid har været vant til at svæve på toppen af pyramiden på hesteryggen. Da en ny sæson starter, bliver det sværere at forblive i toppen af pyramiden. Zuzia må erkende, at hun bliver større med tiden, og hun ikke kan gøre det samme, som hun kunne før. Men det må jo heller ikke være let, når folk ikke hjælper rigtig til!

Temaerne i Volte er blandt andet udvikling i teenageårene, gruppepres, jalousi og venskab.

Vi giver den to stjerner på grund af, at filmen er lidt langtrukken, og klippeteknisk leverer filmen ikke til særlig spænding.

Anmeldt af Maria Louise Jensen og Nikoline Klokker Spangsberg, 8. A Tarup Skole.

Lobster Dinner, Italien

De to venner Michele og Leone spiller bold, ryger cigaretter og tumler rundt sammen. De er bedste venner trods de helt forskellige miljøer, de hver især kommer fra.

En dag banker Michele på døren hos sin ven Leone med en stor grydefuld levende hummer under armen.

Leone føler, at hans mor bedre kan lide Michele end ham selv, så af ren frustration sender han et stykke mad lige i fjæset på Michele, så Leone får en ordentlig skideballe af moderen.

Lobster Dinner er en rigtig god film, men tildeles alligevel ikke mere end fire stjerner. De to drenge leverer begge meget gode skuespilpræstationer, og filmen benytter sig også af humor.

Anmeldt af Aidin Vafajoofar og Tobias Abrahamsen, 8. A Tarup Skole.

Beskyt Deres Egne, Danmark

Gertrud og Gustav er blevet forældre, men en dag da Gertrud stiller klapvognen og barnet ud på gaden foran lejligheden, kommer der en dame forbi. Da Gertrud senere kigger til barnet, ligger det ikke længere i vognen. Gustav er rasende, da Gertrud kommer ind i lejligheden og fortæller, at barnet er blevet stjålet. De melder til politiet, at deres barn er blevet kidnappet.

Gertrud og Gustav står i deres livs krise. Gertrud har en viden, men hvad gør hun med den.

Vi har valgt at give filmen fem ud af seks stjerner, fordi der er meget drama, den har et perfekt tempo, og den er spændende. Der sker hele tiden noget i filmen, som gør den meget interessant.

Anmeldt af Eman Vranic og Thomas Persson, 8. A Tarup Skole.

Akvarieklubben, Danmark

Nummer 8, eller hendes rigtige navn Carla, lever dybt nede under jorden sammen med andre indsatte. De må ikke snakke sammen, som er en af de mange regler, den anonyme chef har lavet.

Carla er akvariumekspert og lever et gråt og kedeligt liv, indtil hun møder Zac, som får hende til at åbne øjnene op for en bedre verden, hvor man kan være sammen med andre.

Vi har valgt at give Akvarieklubben fire ud af seks stjerner, da den er meget spændende, flot filmet og der er godt skuespil. Der sker hele tiden noget, så man kommer ikke til at kede sig under filmen.

Anmeldt af Aidin Vafajoofar & Tobias Abrahamsen, 8. A Tarup Skole.

The Rabbit Hunt, USA

Filmen The Rabbit Hunt handler om at fange kaniner i Florida. 17-årige Chris og hans familie jager i udkanten af sukkermarker i USA og kun bevæbnet med hænder og kæppe, fortsætter de en tradition. De fanger kaniner som et overgangsritual. Ritualet stammer fra 1900-tallet. Familien har ikke særlig mange penge og prøver at tjene lidt på at sælge kaniner. Selvom det er et ritual, er det en effektiv måde at tjene og spare penge på.

Vi har valgt at give filmen fire ud af seks stjerne. Det er en spændende film, som giver et indblik i en kultur, der ligger fjernt fra den danske.

Anmeldt af Daniel Mortensen Kyhl, Max Halgaard Kristensen og Oliver Bom Gaarn, 8. A Tarup Skole.

Trahere, Slovenien

Filmen Trahere handler om nogle landmænd, der har et meget stærkt bånd til deres traktorer. De er nærmest at opfatte som et familiemedlem. Alle landmændene holder en traktorfestival med over 100 traktorer. Flere generationer deltager i denne gamle tradition. Traktorerne får den lokale præsts velsignelse ved gudstjenesten om søndagen. Forholdet mellem mændene og traktorerne er en af de underholdende dele af filmen.

Vi giver filmen tre ud af seks stjerner. Grunden er, at film om traktorer og en masse mænd med diesel i blodet ikke er særlig underholdende.

Anmeldt af Daniel Mortensen Kyhl, Max Halgaard Kristensen og Oliver Bom Gaarn, 8. A Tarup Skole.