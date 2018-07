Se billederne: Nyfødt girafunge i Odense Zoo

Trods problemer ved fødslen, fik Odense Zoo lørdag en ny girafunge.

En nyfødt girafunge meldte sin ankomst i Odense Zoo lørdag formiddag.

Da en af dyrepasserne mødte på arbejde lørdag morgen, så han, at der stak et enkelt ben ud af den højgravide giraf. Men da girafungen efter et par timer stadig ikke var nået længere ud end til det ene ben, blev der tilkaldt en dyrelæge.

Læs også Kravlede ind til løverne i zoo to gange - nu er manden fundet

Kæder på forbenene

Girafunger skal ud med forbene først, derefter hovedet og så resten af kroppen, men det ene forben var lå bugget inde i hungiraffens mave, og spærrede derfor for udgangen. Dyrelægen fik benet på plads. Derefter fik man kæder omkring ungens forben, så man kunne trække resten af kroppen ud.

Metoden med kæderne skulle være ganske almindelig, når en giraf af og til har brug for fødselshjælp.

Ungen viste sig at være en han og måler omkring 1.7 meter. Til sammenligning bliver en voksen han i gennemsnit 5,3 meter og hunnerne bliver 4,3 meter i gennemsnit. Dyrepasseren vurdere, at denne unge er lidt større end normalt.

Det er girafhunnens femte unge, og både mor og unge er sunde og raske.