Se debatmødet i Glamsbjerg på to minutter

13 kandidater fra 13 partier var torsdag aften samlet til debatmøde, da TV 2/Fyn inviterede til debat på Campus Glamsbjerg.

Vi skal have mere humør ind i ældreplejen. Det får man ved at lade penge følge de ældre Carsten Bach, folketingskandidat, Liberal Alliance

Første runde bød på debat mellem fem partier, der skulle diskutere pension og tilbagetrækning. Rød blok var repræsenteret med Trine Bramsen fra Socialdemokratiet og Victoria Velásquez fra Enhedslisten.

Overfor dem stod Rasmus Helveg Petersen fra Radikale Venstre, Lars Christian Lilleholt fra Venstre og Rolf David Gøtze fra partiet Klaus Riskær Pedersen.

De fem politikere var langt fra enige om, hvornår danskerne skal have lov til at gå på pension.

- Vi er ikke bange for at sige, at folk, der er raske og ældre, selvfølgelig skal have ret til en god alderdom, lød det blandt andet fra Enhedslistens Victoria Velásquez.

Det var Radikale Venstre skeptiske i forhold til:

- Hvis vi giver for tidlig tilbagetrækning til folk, der er raske, så de dermed ikke kan bidrage til samfundet, får vi umuligt ved at finansiere den grønne omstilling og et uddannelsesløft i fremtiden, forklarede Rasmus Helveg Petersen.

I runde 2 stod Kristendemokraternes Michael Jensen, Mai Mercado fra Konservative, Klaus Kroll fra Nye Borgerlige, Martin L. Christensen fra Stram Kurs og Trine Bramsen fra Socialdemokratiet rundt om bordet for at debattere sundhedsvæsen.

Debatten tog udgangspunkt i regeringens og DF's sundhedsreform, der blandt andet vil nedlægge regionerne. Det giver Trine Bramsen dog ikke meget for. Hun frygter, at det giver mere centralisering.

- Der er risiko for, at der sidder nogle mennesker, der ikke er folkevalgte, som sætter streger over sygehuse i Nyborg og på Ærø, lød det fra Socialdemokraten.

Konservatives Mai Mercado mener dog, at sundhedsreformen giver mere sundhed.

- Jeg vil hellere have en læge tæt på, end jeg vil have en politiker tæt på, forklarede hun.

I tredje og sidste runde af debatten skulle SF's Karsten Hønge sammen med Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti, Carsten Bach fra Liberal Alliance og Stine Bardeleben Helles fra Alternativet diskutere ældrepleje og minimumsnormeringer.

- Vi skal have mere humør ind i ældreplejen. Det får man ved at lade penge følge de ældre, lød det fra Carsten Bach.

- Jeg arbejder selv i det private og er tilhænger af det. Men samfundet er ikke en forretning, sagde Alternativets Stine Bardeleben Helles.

Torsdagens debatmøde var det første af seks store debatter, som TV 2/Fyn arrangerer frem mod valget 5. juni. Næste valgmøde bliver på Tietgen Handelsgymnasium tirsdag 14. maj. Læs mere her.

