Løntrykkeri og klimaafgift: Se debatmødet fra Odense på to minutter

Valgdebat med TV 2/Fyn Tirsdagens debatmøde var det andet af seks store debatter, som TV 2/Fyn arrangerer frem mod valget 5. juni. Næste valgmøde bliver på Gymnastikhøjskolen i Ollerup torsdag 16. maj. Læs mere her.

Tirsdag var 13 politikere fra forskellige partier inviteret til TV 2/Fyns valgdebat på Tietgen Handelsgymnasium.

I første del af debatten skulle fem forskellige politikere diskutere minimumsnormeringer i daginstitutioner. Med andre ord: skal der lovgives om, hvor mange voksne der minimum skal være i børnehaver og vuggestuer.

Radikale Venstre var repræsenteret ved Anne Skau Styrishav, mens Enhedslistens repræsentant var Vibeke Syppli Enrum. De to kvinder er begge tilhængere af minimumsnormeringer.

- Kommunerne har svigtet opgaven med daginstituionerne. Derfor skal man indføre lovgivningen, forklarede Vibeke Syppli Enrum.

Den samme holdning fandt man ikke hos Konservatives Kristian Guldfeldt, Martin L. Christensen fra Stram Kurs og Benny Bindslev fra Nye Borgerlige.

Ifølge Kristian Guldfeldt er det kommunerne, der er bedst rustede til at bestemme, hvordan børnehaver skal være indrettet.

- Der er 98 forskellige kommuner i Danmark. De skal have frihed til at lave børnepasning, som de har lyst til, forklarede han.

I første del af debatten diskuterede politikerne minimumsnormeringer i daginstitutioner.

I debattens anden runde lød spørgsmålet, hvorvidt beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft skal sænkes. I dag ligger den på 418.000 kroner om året. Det er det beløb, som en udenlandsk arbejdstager, der kommer fra et ikke-EU-land, som minimum skal tjene for at opholde sig i Danmark.

Venstre foreslog sammen med resten af regeringen i efteråret at sænke beløbsgrænsen til 330.000 kroner om året.

Erik Christensen fra Socialdemokratiet og Dansk Folkepartis Pernille Bendixen frygter begge, at en lavere beløbsgrænse vil føre til løndumping.

- Det, I (regeringen, red.) foreslår, svarer til en månedsløn på 23.000 kroner om måneden. Det vil betyde løntrykkeri, frygtede Erik Christensen.

Han bliver bakket op af DF's Pernille Bendixen.

- Hvorfor skal vi importere arbejdskraft? Vi har over 105.000 arbejdsløse i Danmark plus en masse i EU, pointerede hun.

Ifølge Konservative skal fokus være på de danske virksomheder.

- Virksomheder som Odense Robotics skriger på arbejdskraft. Jeg er bekymret på de danske virksomheders vegne, understregede Kristian Guldfeldt fra det borgelige parti.

I anden runde debatterede partierne udenlandsk arbejdskraft.

Tredje og sidste runde af tirsdagens debat var imellem Line Mørk fra SF, Mikkel Holm-Pedersen fra Alternativet, Frederik Nilausen Dam fra Liberal Alliance, Gert Dyrn fra partiet Klaus Riskær Pedersen og Simon Lavdal-Pedersen fra Kristendemokraterne.

Alle partier på nær partiet Klaus Riskær Pedersen går ind for at indføre afgiter på flyrejser eller flybrændstof.

- Vi skal have et grønt paradigmeskift, hvor forureneren betaler, forklarede Alternativets Mikkel Holm-Pedersen.

Liberal Alliance og Kristendemokraterne er tilhænger af afgifter på flybrændstof.

- Man fjerner incitamentet til at flyve klimavenligt, hvis det er er selve rejsen, der er afgift på, lød det fra Frederik Nilausen Dam.

Han henviser til, at afgift på selve rejsen ikke vil gøre det attraktivt at flyve på eksempelvis el.

- Vi vil gerne ind og give nogle incitamenter på en helt anden måde, understregede Gert Dyrn fra partiet Klaus Riskær Pedersen, der er imod afgiter på flyrejser og flybrændstof.

I tredje runde debatterede partierne klima.

Fakta Mikkel Holm-Pedersen Folketingskandidat i Fyns Storkreds Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Alternativet 2018 - nu Se fuld profil

Fakta Gert Dyrn Folketingskandidat i Fyns Storkreds Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Partiet Klaus Riskær Pedersen 2019 - nu Se fuld profil

Fakta Frederik Nilausen Dam Folketingskandidat i Fyns Storkreds Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Liberal Alliance 2018 - nu Se fuld profil

Fakta Pernille Bendixen Folketingskandidat i Fyns Storkreds

Valgt ved kommunalvalget i Odense Født 1. marts 1973 i Århus I et forhold, 2 børn Politiske hverv Medlem af Børn og Ungeudvalget Odense Kommune, Dansk Folkeparti 2017 - nu Folketingskandidat Fyns Storkreds, Dansk Folkeparti 2018 - nu Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Dansk Folkeparti 2015 - nu Politisk ordfører i Odense byrådsgruppe Odense Kommune, Dansk Folkeparti Børne og familieordfører. Gruppeformand i Odense byrådsgruppe. Odense Kommune, Dansk Folkeparti Børneordfører Folketinget, Dansk Folkeparti Familieordfører Folketinget, Dansk Folkeparti Medlem af Ligestillingsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti Medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti Se fuld profil

Fakta Erik Christensen Folketingskandidat i Fyns Storkreds Født 25. februar 1958 i Nyborg Gift Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialdemokratiet 2018 - nu Formand for Europaudvalget Folketinget, Socialdemokratiet 2016 - nu Medlem af Finansudvalget Folketinget, Socialdemokratiet 2016 - nu Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Socialdemokratiet 2015 - nu Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Socialdemokratiet 2015 - nu Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Socialdemokratiet 2015 - nu Medlem af Transport- og Bygningsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet 2015 - nu Borgmester Nyborg Kommune, Socialdemokratiet 2010 - 2014 Byrådsmedlem Nyborg Kommune, Socialdemokratiet 2006 - 2015 Borgmester Ullerslev Kommune, Socialdemokratiet 1998 - 2007 Byrådsmedlem Ullerslev Kommune, Socialdemokratiet 1994 - 2007 Se fuld profil

Fakta Vibeke Syppli Enrum Folketingskandidat i Fyns Storkreds

Kandidat ved kommunalvalget i Svendborg

Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark Født 28. februar 1948 i Hellerup Gift, 5 børn Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Enhedslisten 2018 - nu Ex-board European Left 2017 - nu Bestyrelsesmedlem Enhedslisten Faaborg - Midtfyn 2017 - nu Hovedbestyrelsen Enhedslisten 2016 - nu Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Enhedslisten 2013 - nu Se fuld profil