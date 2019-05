Pension og sundhed: Se debatten fra Marslev på to minutter

Hvad skal den ydelse, som flygtninge modtager, hedde?

Det spørgsmål og flere andre diskuterede 13 fynske folketingskandidater tirsdag til TV 2/Fyns debatmøde på Østfyns Produktionsskole i Marslev.

Runde 1 var med Rise Annelise Eskildsen fra Kristdendemokraterne, Jan Johansen fra Socialdemokratiet, Stine Bardeleben Helles fra Alternativet, Vibeke Syppli Enrum fra Enhedslisten samt Søren Hillers fra Radikale Venstre.

De fem politikere fra rød blok skulle diskutere det såkaldte paradigmeskifte, som tidligere blev vedtaget af en række partier. Det består af en række lovændringer, som har til formål at sende flere flygtninge hjem igen.

Blandt partierne er blandt andre Kristendemokraterne modstander af en lavere ydelse, der er blevet sænket med 2.000 kroner.

Læs også Færre penge til flygtninge: - Det er urimeligt at behandle mennesker på den måde

- Det kan man ikke. Det er urimeligt at behandle mennesker på den måde. Under alle forhold skal børnene have lov til at være sammen med deres forældre, forklarer Rise Annelise Eskildsen.

Socialdemokratiet har dog ikke planer om at rulle reduktionerne tilbage.

- Jeg vil slå fast, at vi vil behandle flygtninge ordentligt. Vi vil også have, at de bliver klædt på, så den dag, de kan vende tilbage, har de arbejdet og været selvforsørgende, siger Jan Johansen (S).

26:07 Se første del af debatmødet fra Marstal om ydelser til flygtninge. Luk video

Anden runde af debatten handler om regeringens og DF's sundhedsreform, der blandt andet vil betyde nedlæggelsen af regionerne.

Her stod Venstres Bo Libergren overfor Enhedslistens Vibeke Syppli Enrum. Dertil kommer Gert Dyrn fra partiet Klaus Riskær Pedersen, Camilla Louise Lydiksen fra Konservative og Maria Dahl Hedegaard fra Liberal Alliance.

- Vi har brug for at finde en ny organiseringform, hvor vi skaber det nære, lyder det fra Camilla Louise Lydiksen (K).

Læs også Seks store fynske debatmøder: Se alle runderne her

Enhedlistens Vibeke Syppli Enrum var noget mindre positiv overfor reformen.

- Jeg tror, det bliver mere kaotisk. Og det bliver i hvert fald ikke nærere, mener hun.

Også partiet Klaus Riskær Pedersen og Venstres Bo Libergreen mener ikke, at nedlæggelsen af regionerne er en god idé.

23:30 Se anden del af debatmødet fra Marstal om sundhedspolitik. Luk video

I runde 3 skal Martin L. Christensen fra Stram Kurs sammen med Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Klaus Kroll fra Nye Borgerlige, Jan Johansen fra Socialdemokratiet og Karsten Hønge fra SF diskutere pension.

- Alle skal ikke på pension på samme tid, fortæller Martin L. Christensen fra Stram Kurs.

- Den skal gradueres efter antal år på arbejdsmarkedet, mener Karsten Hønge (SF).

Nye Borgerliges Klaus Krolle mener, at pensionsalderen skal være den samme for alle.

23:46 Se tredje del af debatten i Marstal om pension. Luk video

Fakta Rise Annelise Eskildsen Folketingskandidat i Fyns Storkreds Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Kristendemokraterne 2018 - nu Amtsformand Frederiksborg Amt Kristeligt Folkepartis Ungdom 1977 - 1981 b-medlem i amts- og storkreds Fyn Kristeligt Folkeparti og Kristendemokraterne 1996 - nu Se fuld profil

Fakta Vibeke Syppli Enrum Folketingskandidat i Fyns Storkreds

Kandidat ved kommunalvalget i Svendborg

Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark Født 28. februar 1948 i Hellerup Gift, 5 børn Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Enhedslisten 2018 - nu Ex-board European Left 2017 - nu Bestyrelsesmedlem Enhedslisten Faaborg - Midtfyn 2017 - nu Hovedbestyrelsen Enhedslisten 2016 - nu Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Enhedslisten 2013 - nu Se fuld profil

Fakta Jan Johansen Folketingskandidat i Fyns Storkreds Født 12. december 1955 i Svendborg Gift Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialdemokratiet 2018 - nu Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Socialdemokratiet 2011 - nu Kommunalbestyrelsesmedlem Kerteminde Kommune, Socialdemokratiet 2006 - 2011 Viceborgmester Munkebo Kommune, Socialdemokratiet 2001 - 2006 Byrådsmedlem Munkebo Kommune, Socialdemokratiet 1997 - 2006 Næstformand for Forsvarsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet Voksen- og efteruddannelsesordfører Folketinget, Socialdemokratiet Medlem af Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Socialdemokratiet Medlem af Grønlandsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Socialdemokratiet Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet Se fuld profil

Fakta Klaus Kroll Folketingskandidat i Fyns Storkreds Politiske hverv Landbrugsordfører Nye Borgerlige 2018 - nu Miljøordfører Nye Borgerlige 2018 - nu Fiskeriordfører Nye Borgerlige 2018 - nu Forsvarsordfører Nye Borgerlige 2017 - nu Folketingskandidat Nye Borgerlige Se fuld profil

Fakta Karsten Hønge Folketingskandidat i Fyns Storkreds Født 25. september 1958 i Nykøbing Mors , 3 børn Politiske hverv Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Socialistisk Folkeparti 2019 - nu Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialistisk Folkeparti 2018 - nu Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Socialistisk Folkeparti 2015 - nu Beskæftigelsesordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti Færøerneordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti Grønlandsordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti Grundlovsordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti Landdistrikts- og øordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti Politisk ordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti Retsordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti Transportordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti Medlem af Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti Medlem af Færøudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti Medlem af Grønlandsudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti Medlem af Retsudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti Medlem af Udvalget for Småøer Folketinget, Socialistisk Folkeparti Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Socialistisk Folkeparti Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Socialistisk Folkeparti 2013 - 2015 Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Socialistisk Folkeparti 2007 - 2011 Se fuld profil

Fakta Camilla Louise Lydiksen Folketingskandidat i Fyns Storkreds Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Det Konservative Folkeparti 2018 - nu Se fuld profil