Politi og klima: Se debatten fra Nordfyn på to minutter

Tirsdag aften gæstede 13 fynske folketingskandidater gymnasiet i Søndersø til tre debatfylde runder.

I runde 1 skulle Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet diskutere udligningsreform med Lars Christian Lilleholt fra Venstre, Anne Skau Styrishave fra Radikale Venstre og Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti.

De fire folketingskandidater var alle enige om, at udligningssystemet skal ændres. Det er udligningssystemet, der fordeler penge mellem fattige og rige kommuner.

- Problemet med den kommunale udligning er, at det er et nulsumsspil. Det løser ikke de udfordringer, som nye demografiske træk giver, argumenterede Anne Skau Sturishave for.

- Vi har råbt det til jer (regeringen, red.) i fire år, forklarede Dan Jørgensen.

29:05 Se første runde af debatten om udligning.

Runde 2 stod mellem Dan Jørgensen og Lars Christian Lilleholt, der nu havde fået selskab af Tine Busk fra Alternativet, Ken Balle Nørregaard fra Liberal Alliance og Gert Dyrn fra partiet Klaus Riskær Pedersen.

Her skulle de fem folketingskandidater diskutere vindmøller med udgangspunkt i en kommende vindmøllepark ved Helnæs. Projektet er planlagt af Sønderborg Kommune.

- Jeg har som minister sendt et meget klart budskab til Sønderborg Kommune om at finde en anden placering, forklarede Lars Christian Lilleholt.

Alternativets Tine Busk mener, at danskerne skal ændre holdning.

- Vi har vænnet os til at kigge på nogle ting, og så skal vi vænne os til at kigge på nogle andre ting, understregede hun og henviste til blandt andet kraftværker.

- Nu skal vi kigge på havvindmøller, mens vi kan nedlægge noget af det andet, sagde hun.

23:03 Se anden runde af debatten om klima og havvindmøller.

Den tredje og sidste runde omhandlede politi og nærpoliti.

Her krydsede SF's Anders Funch Engelstad klinger med Reza Javid fra Enhedslisten, Kristian Guldfeldt fra Konservative og Jens Ole Madsen fra Kristendemokraterne.

Alle folketingskandidater ønsker mere nærpoliti.

- Der er mange ressourcer, som bliver brugt på nogle opgaver, som er symbolpolitik og som ikke giver mening, forklarede Reza Javid.

Konservative vil uddanne flere betjente.

- Vi går til valg på at levere 600 yderligere betjente, forklarede Kristian Guldfeldt.

22:11 Se tredje runde af debatten om nærpoliti.

Fakta Anne Skau Styrishave Folketingskandidat i Fyns Storkreds

Kandidat ved kommunalvalget i Odense

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark Født 2. marts 1997 Single Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Radikale Venstre 2019 - nu 1. suppleant til Odense Byråd Radikale Venstre 2018 - 2021 Se fuld profil

Fakta Dan Jørgensen Folketingskandidat i Fyns Storkreds Født 12. juni 1975 i Odense Politiske hverv Næstformand i folketingsgruppen Socialdemokratiet 2017 - nu Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Socialdemokratiet 2015 - nu Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialdemokratiet 2012 - nu Næstformand for NATO's Parlamentariske Forsamling Folketinget, Socialdemokratiet Medlem af Udvalget for Forretningsordenen Folketinget, Socialdemokratiet Medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet Se fuld profil

Fakta Kristian Guldfeldt Folketingskandidat i Fyns Storkreds

Valgt ved kommunalvalget i Odense Født 2. april 1991 i Stige Single Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Det Konservative Folkeparti 2018 - nu Byrådsmedlem Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti 2018 - nu Næstformand for By- og kulturudvalget Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti 2018 - nu Politisk ordfører Det Konservative Folkeparti i Odense 2014 - nu Medlem af Ældre- og Handicapudvalget Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti 2014 - 2017 Se fuld profil

Fakta Reza Javid Folketingskandidat i Fyns Storkreds

Kandidat ved kommunalvalget i Odense

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark Født 24. marts 1963 i Kerman, Iran Gift, 2 børn Politiske hverv Medlem af Beskæftigelses og socialudvalget Odense Kommune, Enhedslisten 2019 - nu Medlem af Udvalget for Borgerinddragelse Odense Kommune, Enhedslisten 2019 - nu Folketingskandidat Odense Vestkredsen, Enhedslisten 2018 - nu Byrådsmedlem Odense Kommune, Enhedslisten 2018 - nu Se fuld profil

Fakta Lars Christian Lilleholt Folketingskandidat i Fyns Storkreds Født 2. marts 1965 i Odense gift, 3 børn Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Venstre 2018 - nu Folketingmedlem Venstre Energi-, forsynings- og klimaminister Folketinget, Venstre Se fuld profil