Cigaretpriser og flygtninge: Se debatten fra Ollerup på to minutter

13 fynske folketingskandidater fra de 13 opstillingsberettigede partier var torsdag samlet på Gymnastikhøjskolen i Ollerup for at diskutere tre forskellige temaer.

Det skal ikke være ekstremerne på ydrefløjene, der skal styre dansk politik Erling Bonnesen, folketingskandidat, Venstre

Debattens første runde omhandlede en mulig regering med Socialdemokratiet og Venstre. Den debat kommer blandt andet i kølvandet på lanceringen af bogen Befrielsens Øjeblik - samtaler med Lars Løkke Rasmussen, hvor Venstres formand ifølge TV 2 åbner op for en SV-regering.

Hverken Rasmus Peter Henriksen (SF), Carsten Bach (LA) eller Bjørn Brandenborg fra Socialdemokratiet er tilhængere af en SV-regering.

VALGDEBAT MED TV 2/FYN Torsdagens debatmøde var det tredje af seks store debatter, som TV 2/Fyn arrangerer frem mod valget 5. juni. Næste valgmøde bliver på Østfyns Produktionsskole i Marslev tirsdag 21. maj. Læs mere her.

- Vi går til valg på en étpartisregering, som vi har gjort hele tiden. Der er rigtig mange partier, som vi kan gøre mange ting med. Men der er ikke ét parti, som vi kan gøre det hele med, understregede socialdemokraten.

Ifølge Venstre Erling Bonnesen giver det ikke mening at diskutere regeringer bestående af ét parti.

- Dansk politik er i en ny situation. Vi ser enkeltsagspartier på fløjende med ekstremer. Det skal ikke være ekstremerne på ydrefløjene, der skal styre dansk politik, forklarede han og tilføjede:

- Étpartiregeringer er en død and.

Runde 2 stod mellem Fabian Munkholm Davidsen fra Alternativet, Camilla Hersom fra Radikale Venstre og Konservatives Jørgen Nielsen.

De tre partier fremlagde alle præcise bud på, hvor meget en pakke cigaretter bør koste. Ifølge Alternativitet skal det være 65 kroner, mens Konservative vil nøjes med 60 kroner. Radikale Venstre foreslår 90 kroner.

Også Socialdemokratiet foreslår højere priser på cigaretter, men vil ikke komme med et præcist beløb.

- Vi har ikke lagt os fast på prisen, da der er nogle sociale hensyn, forklarede Bjørn Brandenborg fra partiet.

Partiet Klaus Riskær Pedersen vil ikke pille ved prisen på cigaretter.

- Vi vil flytte salget af cigaretter og spiritus ind til specifikke butikker. På den måde vil vi fjerne tilgængeligheden, lød det fra det nye partis Rolf David Gøtze.

Tredje runde af debatten i Ollerup omhandlede det såkaldte paradigmeskift, som i februar blev vedtaget af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Paradigmeskiftet betyder blandt andet et ændret fokus fra integration af flygtninge til hjemsendelse.

Kristendemokraternes Margit Lund Cramer og Enhedslistens Jesper Kiel er begge modstandere af paradigmeskiftet.

- Vi skal integrere. Den politik (paradigmeskiftet, red.) ødelægger integrationen ude i lokalsamfundene, lød det fra Jesper Kiel.

Over for de to modstandere af paradigmeskiftet stod Martin L. Christensen fra Stram Kurs, Eva Jørgensen fra DF og Klaus Kroll fra Nye Borgerlige.

Ifølge Stram Kurs er paradigmeskiftet et skridt i den rigtige retning.

- Jeg vil ikke være i mindretal i mit eget land. Derfor kan vi ikke tage imod et betydelig antal mennesker, forklarede Martin L. Christensen fra det indvandrerkritiske parti.

