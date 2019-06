Skatter eller vækst? Se debatten om ældrepleje på to minutter

Hvordan sikrer man en værdig ældrepleje?

Det spørgsmål diskuterede 12 fynske folketingskandidater tirsdag ved TV 2/Fyns sidste valgdebat inden stemmerne skal afgives onsdag.

Alle 12 kandidater var enige om, at fynboerne har krav på en værdig ældrepleje, men vejene dertil var forskellige.

- Der skal flere penge til, understregede Dan Jørgensen (S).

Han bliver bakket op af Venstres Lars Christian Lilleholt.

- Der skal flere penge til, forklarede han også.

Næsten samtlige partier var enige om, at området skal have flere penge. Men ifølge Liberal Alliance har kommunerne brugt pengene forkert.

- De store borgmesterpartier som Venstre og Socialdemokratiet har spillet fallit i forhold til at prioritere ude kommunalt, mener han.

Olsen-bande plan

Ifølge Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti spiller kommunal økonomi en stor rolle i ældreplejen. Derfor vil han ændre på udligningssystemet, som fordeler penge mellem fattige og rige kommuner

- Vi har præsenteret en Olsen-bande plan. Vi tager fra de rige kommuner, og så giver vi til de fattige kommuner, siger han.

Den holdning går igen hos Radikale Venstres Rasmus Helveg Petersen.

- Der er nogle af de små kommuner med mange ældre som Langeland, Assens og Faaborg-Midtfyn, der nærmest sidder i en smækfælde. De kan ikke følge med det stigende antal ældre. Derfor skal vi lave om på udligningen, forklarer han.

KL-analyse af plejeområdet Det såkaldte demografiske træk – det vil sige presset fra befolkningsudviklingen – fra 2019 til 2030 vil på plejeområdet være 2,4 procent om året. Til sammenligning er det demografiske træk på sundhedsområdet blot 0,7 procent om året. Kilde: Analyse fra Kommunernes Landsforening

Foruden en ændret udligning vil DF også finansiere ældreplejen med et asylstop.

Finansiering ved stigende skatter eller vækst

Hos Venstre mener man, at vækst i samfundet skal betale for stigende udgifter til ældreplejen.

- Væksten skal bruges på ældreplejen, siger Lars Christian Lilleholt.

Hos Socialdemokratiet er man åben over for at finansiere et løft til ældreplejen med nye skatter.

- Vi kommer til at hæve nogle skatter. Det bliver for banksektoren, der skal bidrage mere til fællesskabet, forklarer han.

Også partiet Klaus Riskær Pedersen vil betale for flere udgifter til ældrepleje med skatter.

- Vi vil have fat i de superrige og passive kapitalanbringelser, siger Gert Dyrn, der repræsenterer partiet.

Han bliver bakket op af Stine Bardeleben Helles (Å).

- Når Alex Ahrendtsen siger Olsen-banden, siger jeg Robin Hood. Vi vil gerne være med til at hente nogle penge ved de aller rigeste i samfundet og omfordele dem.

Hos Konservative er man ligesom ved Liberal Alliance og Venstre modstandere af flere skatter. I stedet skal man lette skatterne for virksomheder, så det bliver mere attraktivt at udvide.

- De, der siger, at det alene skal være højere skatter, har ikke forstået, hvordan samfundet fungerer. Man kan ikke blive ved med at klippe en skaldet, siger Mai Mercado (K).

41:48 Se hele debatten om ældrepleje. Foto: Ebbe Rosendahl Luk video

Stram Kurs var også inviteret til tirsdagens debat, men måtte afbud kort før arrangementets start.

Fakta Stine Bardeleben Helles Folketingskandidat i Fyns Storkreds Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Alternativet 2019 - nu Se fuld profil

Fakta Alex Ahrendtsen Folketingskandidat i Fyns Storkreds Født 14. februar 1967 i Kolding Politiske hverv Medlem af Færøudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti 2015 - nu Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti 2015 - nu Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Dansk Folkeparti 2011 - nu Kulturordfører Folketinget, Dansk Folkeparti 2011 - nu Folkeskoleordfører Folketinget, Dansk Folkeparti 2011 - nu Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti 2011 - nu Medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti 2011 - nu Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti 2011 - nu Medlem af Børn- og Ungeudvalget Odense Kommune, Dansk Folkeparti 2011 - nu Byrådsmedlem Odense Kommune, Dansk Folkeparti 2006 - 2017 Medlem af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd Folketinget, Dansk Folkeparti Se fuld profil

Fakta Rasmus Helveg Petersen Folketingskandidat i Fyns Storkreds Født 17. juli 1968 Gift Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Radikale Venstre 2019 - nu Folketingsmedlem Sjællands Storkreds, Radikale Venstre 2011 - 2015 Klima-, energi- og bygningsminister Folketinget, Radikale Venstre 2014 - 2015 Udviklingsminister Folketinget, Radikale Venstre 2013 - 2014 Folketingsmedlem (stedfortræder) Sjællands Storkreds, Radikale Venstre 2015 - 2015 Folketingsmedlem (stedfortræder) Radikale Venstre 2018 - nu Se fuld profil

Fakta Gert Dyrn Folketingskandidat i Fyns Storkreds Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Partiet Klaus Riskær Pedersen 2019 - nu Se fuld profil

Fakta Mai Mercado Folketingskandidat i Fyns Storkreds Født 20. august 1980 i Tønder Gift, 2 børn Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Det Konservative Folkeparti 2018 - nu Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Det Konservative Folkeparti 2011 - nu Børne- og socialminister Folketinget, Det Konservative Folkeparti 2016 - nu Kommunalbestyrelsesmedlem Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti 2013 - 2017 2.viceborgmester Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti 2009 - 2011 Byrådsmedlem Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti 2006 - 2011 Se fuld profil

Fakta Lars Christian Lilleholt Folketingskandidat i Fyns Storkreds Født 2. marts 1965 i Odense gift, 3 børn Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Venstre 2018 - nu Folketingmedlem Venstre Energi-, forsynings- og klimaminister Folketinget, Venstre Se fuld profil