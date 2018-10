Se din ø fra skorstenens top

Det er nye tider for Fynsværket, der ligger i det nordøstlige Odense. Fra 2025 skal det 65 år gamle værk ikke længere lave strøm og varme ved at brænde kul af. Fristen for at udfase kul var egentlig 2030, men byrådet i Odense har besluttet, at kullene skal udfases fem år tidligere end regeringen kræver.

Fynsværket blev bygget i 1953 og i dag bliver der produceret strøm og varme ved at brænde biomasse, som halm og træflis, affald og kul af.

Det tog 49 dage at bygge den 235 meter høje skorsten på Fynsværket.

Hvert år brænder Fynsværket over 500.000 tons stenkul af. Kullene kommer fra Rusland og Columbia og bliver sejlet til værket på kulpramme.

Selvom Fynsværket udfaser brugen af kul, så vil strøm og varme ikke blive dyrere for forbrugerne. Ifølge Jan Strømvig, der er direktør på Fynsværket, er det dyrere at bruge biobrændsler, men til gengæld skal man ikke betale de samme energiafgifter at biobrændsel, og derfor vil strømmen ikke blive dyrere. Til gengæld kan erhvervskunder, som gartnerier og andre energikrævende erhverv risikere højere priser, medmindre at Fynsværket sammen med politikerne finder løsninger, der kan gøre energien til erhvervslivet billigere.

Fynsværket er blevet udvidet fire gange siden, det blev bygget i 1953. Blandt andet i 1996, da man indviede et kraftvarmeanlæg, hvor man kan brænde affald af.

Dieselgeneratoren fra Thriges Fabrikker blev taget ud af drift for 15 år siden.

Skorstenen på Fynsværket er 235 meter. Den blev bygget på 49 dage og er et af Fyns højeste punkter. På en dag med klart vejr, kan man se både Storebælts- og Lillebæltsbroerne.

I 1932 blev den første dieselgenerator bygget på Thomas B. Thriges fabrikker i Odense. I dag står maskinen udstillet i en af turbinehallerne på Fynsværket.

Fynsværket har igennem tiden været ejet af flere forskellige. I 2000 blev Fynsværket fusioneret med en række andre kraftværker og blev til Elsam. I 2006 overtog den svenske energikoncern, Vattenfall, Fynsværket. Og i 2015 købte Fjernvarme Fyn Fynsværket tilbage fra Elsam.

De knap 300 ansatte på Fynsværket arbejder døgnet rundt hele året.

Værket er siden udvidet fire gange, senest 1974 og 1991. I 1996 indviedes et affaldsfyret kraftvarmeanlæg, indrettet i de ældste kedelbygninger fra 1953.