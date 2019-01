Oversvømmelser flere steder på Fyn: Se fynboernes billeder fra stormfloden

Stormrådet har afgjort, at der har været stormflod på den fynske nordkyst. Det gælder på kyststrækningen fra Bogense til Kerteminde, heriblandt Odense Fjord.

Det er endnu uvist, om Stormrådet også vurderer, at der har været stormflod andre steder på Fyn.

Bagenkop var ifølge TV 2 Vejret det sted i landet, der var hårdest ramt af stormflod. I Bagenkop var vandstanden 172 centimeter over det normale.

- Bølgen af vand, som er strømmet ind igennem Østersøen, har sørget for, at vandstanden er steget. Bagenkop har den højeste vandstand, siger meteorolog Anders Brandt fra TV 2 Vejret.

Ifølge TV 2 Vejret blev den næsthøjeste vandstand i 43 år målt på Langeland onsdag. Der er tale om en såkaldt 100-års-hændelse - altså en hændelse, der statistisk set kun sker én gang i hvert århundrede.

Før der er tale om stormflod, skal vandstanden ifølge TV 2 Vejret være 125 centimeter over normalt. I Faaborg var vandstanden 160 centimeter over det normale onsdag eftermiddag, viser målinger.

Selv om oversvømmelser lukkede flere veje, blandt andet en række veje i Assens Kommune, er det begrænset, hvilke skader stormfloden har forårsaget.

Assens Kommune oplyser torsdag morgen, at de fleste veje er genåbnet igen, heriblandt dæmningen ved Helnæs, der var helt lukket det meste af onsdagen.

I Odense Fjord steg vandstanden natten til onsdag og kulminerede onsdag morgen med 159 centimeter over normal vandstand i fjorden. Her skal man dog kun tilbage til stormen Ingolf i 2017 for senest at finde en højere vandstand, oplyser TV 2 Vejret.

Stormrådet kan endnu nå at erklære stormflod på andre dele af det fynske område i løbet af torsdagen.

