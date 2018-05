Se fynboernes videohilsner til kronprinsen

Kronprinsen deltager sammen med over 7.000 fynboer i dag i Royal Run i Odense. Her kan du se de løbeglade deltageres hilsner til kronprins Frederik.

Dagen igennem er fødselsdagshilsnerne til kronprinsen strømmet ind fra Kongens Have i Odense i anledning af Royal Run.

Mette Hedegaard Christoffersen, 37 år, Odense.

- Jeg vil gerne sige tillykke med din 50-års fødselsdag. Du ønskes det bedste, og jeg er rigtig glad for jeg er med til at fejre din dag, siger Mette Hedegaard Christoffersen fra Odense.

Når kronprins Frederik mandag fejrer sin 50-års fødselsdag med en løbetur gennem fem danske byer, får han følgeskab af næsten 70.000 danskere. Løbet er den folkelige fejring af kronprinsen, der nogle dage senere - den 26. maj - fylder 50 år.

Der er to distancer, man kan kaste sig ud i: Ti kilometer eller one mile. Kronprinsen løber milen i Aalborg, Aarhus, Esbjerg og Odense og slutter dagen af med at løbe ti kilometer i hovedstaden.

Kronprinsen ankommer til Odense i helikopter klokken 15.40 og begiver sig ud på den royale mil gennem Odenses gader klokken 16.

Men flere timer før kronprinsen ankommer til Odense, står flere klar til at modtage ham i Kongens Have - blandt andet fireårige Emily Jensen fra Odense

- Tillykke med fødselsdagen, ønsker hun kronprins Frederik før løbet.

Emily Jensen, 4 år, Odense.

I Odense får kronprinsen følgeskab af kronprinsesse Mary, der selv deltager og løber ruten på ti kilometer.

Både kronprinsen og kronprinsessen besøg og løbetur gennem Odense kan følges hos TV 2/Fyn, som hele dagen vil være lige i hælene på parret.

Men udover både kronprinsen og kronprinsessen er flere også taget turen til Fyn for at deltage i Royal Run. Heriblandt Hans Christiansen fra Sakskøbing.

Hans Christiansen, 60 år, Sakskøbing.

- Hej Frede, tillykke med de 50. Dejligt at se dig komme ud og løbe. Jeg har set dig på tv fra morgenstunden, håber at møde dig derude, siger han.

Her kan du se flere fødselsdagshilsner til kronprins Frederik

Kaya Skov Høgh, 10 år, Odense

Jan og Maya Rasmussen, 37 og 5 år, Odense

Holger, Betinna og Camilla, Vejen

Kaja Larsen, 71 år, Assens

Kurt og Ivan, Odense

Du kan følge hele Royal Run fra Odense på TV 2/Fyn Nyhedskanalen og tv2fyn.dk fra klokken 14.30.

