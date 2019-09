Ansæt mig chef! Jeg kan trylle: Se fynboernes videoer fra jobmessen

Det krævede en stor portion mod og evnen til at ryste en ordentlig omgang nervøsitet af sig at stille sig foran TV 2/Fyns kamera og lave en jobvideo.

Alligevel kastede 11 jobsøgende sig ud i det til årets Jobmesse Fyn.

TV 2/Fyns journalist Preben Dahl stod sammen med fotograf Lasse Beck Frost klar på jobmessen til at vejlede og guide de jobsøgende igennem deres video.

Det er fjerde år i træk, at TV 2/Fyn giver jobsøgende mulighed for at lave jobvideoer i forbindelse med Jobmesse Fyn.

En af de 11, der stillede sig i fokus foran kameraet var Sune Lillebroe. Han havde taget et lidt alternativt trick med til at lokke kommende chefer til at kontakte ham.

Han kan nemlig trylle, og det brugte han i sin video. Men til trods for tricket, er det ikke et job som tryllekunstner eller gøgler, han søger. Sune Lillebroe er uddannet pædagog og søger et job, hvor han kan arbejde med det, han brænder for: Voksne og unge med fysiske eller psykiske handicap.

Se alle årets jobvideoer her:

Du kan se Sunes Lillebroe og de ti andre modige og seje jobsøgendes videoer nedenfor.

Og husk, at hvis du kender til et job eller sidder som chef derude og leder efter en ny medarbejder, så tøv ikke med at kontakte dem. Deres kontaktoplysninger står nedenunder hver video.

Sune Lillebroe: Jeg har speciale i at bruge teater til at løse problematiker

01:32 Sune Lillebroe er uddannet pædagog og søger en fast stilling. Luk video

Telefonnummer: 61 78 71 74

Mailadresse: illusune@gmail.com

Erling Andreasen: Jeg har stor erfaring indenfor byggebranchen

00:44 Erling Andreasen er uddannet bygningskonstruktør og ejendomsservicetekniker. Luk video

Telefonnummer: 40 11 92 03

Mailadresse: ea@oplev-forskellen-randers.dk

Nina Vase: Jeg søger job som mentaltræner i den mellemstore virksomhed

02:25 Nina Vase søger en mellemstor virksomhed til et pilotprojekt som mentaltræner. Luk video

Telefonnummer: 28 70 03 88

Mailadresse: multi1975@hotmail.com

Frederikke Tønder Jørgensen: Jeg har stor erfaring med plejehjem og demente borgere

01:35 Frederikke Tønder er nyuddannet ergoterapeut og har den nyeste viden med sig fra studiet. Luk video

Telefonnummer: 61 12 07 49

Mailadresse: frederikketj@live.dk

Torben Betak Hansen: Jeg har flere års erfaring med det amerikanske marke

01:08 Torben Betak Hansen er uddannet eksporttekniker og søger job i salgsbranchen. Luk video

Telefonnummer: 25 63 51 01

Mailadresse: torbenbetak@gmail.com

Signe Johannesen: Jeg elsker at lære nyt og at blive udfordret

01:27 Signe Johannesen er flexjobber og søger job indenfor detailhandel og lager. Luk video

Telefonnummer: 20 77 33 65

Mailadresse: signe@famjohan.dk

Lis Hell Ravn: Jeg elsker at hjælpe folk med at udvikle sig

00:50 Liss Hell Ravn er nyuddannet life og business coach. Luk video

Telefonnummer: 30 29 24 10

Mailadresse: lis.hell.ravn@outlook.dk

Andres Nybro Jensen:

02:09 Anders Nybro Jensen er uddannet civilingenør og søger blandt andet job som front end developer. Luk video

Telefonnummer: 20 82 63 45

Mailadresse: andnj25@gmail.com

Steffen Frydenlund: Jeg har stor erfaring med nichesalg

00:43 Steffen Frydenlund har arbejdet med indkøb og salg. Han vil gerne arbejde i en virksomhed, der har brug for hjælp nichesalg. Luk video

Telefonnummer: 24 47 26 01



Ejvind Bjerrum: Jeg er klar til et brancheskifte

00:56 Ejvind Bjerrum er uddannet pædagog, men vil gerne lave et jobskifte og ønsker at komme i voksenlære som vvs installatør eller som ejendomsservicefunktionær. Luk video

Telefonnummer: 40 75 23 77

Lisette Ihler Hjertholm: Jeg brænder for lokaljournalistik

01:03 Lisette Ihler Hjertholm er uddannet journalist og har joberfaring indenfor det kommunale, fra en privatvirksomhed og har arbejdet som freelancer. Hun vil gerne ud og fortælle en masse historier. Luk video

Telefonnummer: 60 44 01 46

Mailadresse: lisettehjertholm@gmail.com