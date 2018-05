Se halvmaraton live - starten gik i fantastisk vejr

Løberne ved lørdagens halvmaraton over Lillebæltsbroerne får fantastisk vejr at løbe i.

Løberne ved Lillebælt Halvmarathon anno 2018 kunne formentlig ikke ønske sig bedre vejr.

Hvis man ikke opholder sig under åben himmel, så vil et kig ud af vinduet i det fynske område vise, at himlen er blå og at forårssolen bager lystigt.

Det er også, hvad meteorologerne på TV 2 Vejret lover.

Således kan løberne, fra starten klokken 14.00 fra Færøvej i Middelfart til sidste løber efter planen er i mål omkring klokken 17.15 samme sted, forvente sol fra en skyfri himmel og en temperatur der ligger stabilt på 16 grader under hele løbet.

Du kan følge løbet live herunder.

