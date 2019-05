Fra Fyn til NFL: Se hele dokumentaren om Hjalte Froholdt

Den 27. april 2019 blev der skrevet dansk - og fynsk - sportshistorie.

Som den blot anden dansker nogensinde blev fynboen Hjalte Froholdt draftet til NFL, den bedste liga for amerikansk fodbold. Det skete ved den årlige NFL Draft, hvor holdene i ligaen på skift vælger spillere til deres hold.

TV 2/Fyns ungdomsredaktion Bemærk fulgte ham i dagene op til, under og efter draften, og det er blevet til dokumentaren "Drafted," der onsdag fik eksklusiv premiere på Kammerateriet i Svendborg.

Hjaltes Froholdts præstation er noget udover det sædvanlige, mener NFL-ekspert og journalist Søren Hygum Hansen, der har fulgt sporten i 20 år.

- Hvis man ser på, hvor lille nåleøjet er, så er det jo helt vildt! Der er millioner af amerikanere, der spiller amerikansk fodbold. En lille andel af dem kommer til at spille for deres high school, en endnu mindre andel spiller for deres universitet, og så er der en meget, meget lille del, der kommer til at spille i NFL, siger han til TV 2/Fyn.

Forud for draften var statistikkerne da også imod Hjalte Froholdt. Ud af alle amerikanere, der spiller amerikansk fodbold på deres sidste år i high school, ender kun 0,02 procent med at blive draftet af et NFL-hold ifølge undersøgelsen "The Odds of Succes."

Alligevel lykkedes det for en fynbo at sprænge statistikken.

Se hele dokumentaren om Hjalte Froholdt her:

Hjalte Froholdt er den anden dansker nogensinde, der er blevet draftet til NFL. Bemærk fulgte ham i dagene op til, under og efter den store begivenhed.

Fik premiere i Svendborg

Onsdag aften fik dokumentaren eksklusiv premiere på Kammerateriet i Svendborg. Cirka 60 sportsinteresserede svendborgensere var mødt op for at få et sneak peak på dokumentaren om den lokale sportshelt.

Blandt dem var flere medlemmer af Hjalte Froholdts første klub, Svendborg Admirals, samt interesserede elever fra Svendborg Medie- og Sportsefterskole.

Før dokumentaren blev vist, var blandt andre bestyrelsesmedlem i Svendborg Admirals Henrik Hansen på scenen.

- Vi er ikke nået så langt, at vi kan mærke en decideret effekt af, at Hjalte Froholdt er blevet draftet. Men det er klart, at vi forventer en øget interesse på grund af al den omtale, det har ført med sig. For nylig havde vi for eksempel en træning i klubben, hvor der var over 40 fremmødte. Det er den største træning, vi har haft meget længe. Hvis ikke nogensinde, siger Henrik Hansen til TV 2/Fyn.

Det var NFL-holdet New England Patriots, der valgte Hjalte Froholdt til draften.

Det har medført, at svendborgenseren nu har flyttet adresse til Boston i USA, hvor holdet hører til. Af samme grund havde hovedpersonen selv ikke mulighed for at deltage i arrangementet.

For Hjalte Froholdt venter nu et rookie-forløb, hvor han og andre nye spillere skal indføres på holdet. Om han kommer til at spille kampe for New England Patriots i den kommende sæson, vides endnu ikke.