Tusindvis af HPV-vacciner mangler: Se, hvem det går ud over

Mellem 10.000 og 15.000 HPV-vaccinationer mangler, for at flere personer kan blive færdige med deres vaccinationsprogram.

Sådan lyder et skøn fra Statens Serum Institut (SSI). Årsagen er, at producenten af en type HPV-vaccine ikke kan følge med efterspørgslen.

SSI og producenten garanterer, at manglen på HPV-vaccinen kun vil berøre personer, der ikke er en del af børnevaccinationsprogrammet.

- Desværre har vi ikke nok vacciner til både børnevaccinationsprogrammet og den stigende efterspørgsel på det private marked. Derfor har vi valgt at prioritere børnevaccinationsprogrammet – det er uden tvivl vigtigst at kunne sikre ro om det, forklarer Ulrik Hvam, chef for vacciner hos MSD Danmark, der producerer vaccinen.

Der er tale om vaccinen "Gardasil 9". Afhængig af alder skal vaccinen gives to til tre gange i løbet af et år for at opnå højeste sikringsgrad mod flere former for HPV.

Børnevaccinationsprogrammet og HPV Siden 2009 har staten betalt for HPV-vaccine til alle piger mellem 12 og 17 år. Fra 1. september i år gælder tilbuddet også for drenge, der er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller senere. Statens Serum Institut og producenten af vaccinen, MSD, garanterer, at børn, der er en del af programmet ikke vil blive berørt af manglen på vaccinen.



Derfor kan personer, som er i gang med et forløb, blive påvirket af manglen, vurderer virksomheden selv.

- I en periode vil vi ikke kunne levere til det private marked, forklarer vaccinechefen.

MSD forventer først, at man kan levere vaccinen til danskere uden for børnevaccinationsprogrammet i starten af 2021.

Fynsk apotekt tager bestik af situationen

På Tommerup Apotek er man opmærksom på, at der kan opstå mangel på vaccinen.

- Lige nu har vi ikke store udfordringer, men med den restordre, der udsigt til, så vil vi støde på problemer i fremtiden, siger Christian Ruus, der er farmaceut og souschef på apoteket.

Hvad er HPV? HPV står for "Human Papilloma Virus". Der findes mere end 100 HPV-typer, hvor af 15 er kræftfremkalende. Vaccinen "Gardasil 9" beskytter mod syv HPV-typer, som er ansvarlig for op mod 90 procent af alle tilfælde af livmoderhalskræft. Derudover beskytter vaccinen også imod flere sjældne HPV-typer, der kan foråsage analkræft og kræft i skeden. Kilde: Statens Serum Institut Se mere

Den lange udsigt til vaccine på det private marked skyldes, at det tager op mod fire år at producere vaccinen.

- Det er ikke kritisk at udsætte vaccinen, forklarer Christian Ruus med henvisning til livsnødvendig medicin.

Alligevel tager den fynske farmaceut problematikken alvorligt.

- Vi anbefaler, at man udskyder vaccinen, indtil forsyningen er på plads igen. Det er også den anbefaling, som SSI kommer med, fortæller han.

Hos Tommerup Apotek er man opmærksom på, at flere personer kan komme i klemme, hvis de har taget deres første vaccine ud af to eller tre.

- Vi har mulighed for at hjælpe dem ved at henvise til et af vores andre apoteker, understreger Christian Ruus.

Siden 2009 er mere end 720.000 danskere ifølge SSI blevet vaccineret mod HPV.

- Den svære situation, som vi er i, er faktisk udtryk for noget positivt: at stadigt flere både drenge og piger i både Danmark og mange andre lande bliver hpv-vaccineret, mener Ulrik Hvam.

Det er uvist præcist, hvor mange danskere, der selv betaler for deres vaccine, men MSD forventer at, der bliver solgt 25.000 vacciner inden årets udgang.

