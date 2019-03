Test dig selv: Se, hvilke folketingskandidater du er mest enig med

Om mindre end 100 dage skal danskerne vælge et nyt folketing. På Fyn kæmper 12 partier og 77 kandidater om de mellem 15 og 19 fynske mandater i Folketinget.

Men selvom der kun er få måneder til valget, er omkring 14 procent af vælgerne i tvivl om, hvem de skal stemme på. Det viser en Gallup-undersøgelse foretaget for Berlingske.

Derfor er TV 2 og TV 2-regionerne gået sammen om at bygge en kandidattest til det kommende folketingsvalg. Ved at svare på en række spørgsmål, som er sendt ud til de 824 kandidater i hele landet, kan vælgerne selv udforske, hvem de er mest enige eller uenige med.

Testen giver også mulighed for at dykke dybere ned i kandidaternes holdninger til en lang række emner og politiske spørgsmål - også helt lokalt.

Tag testen her

Konkret og sjov

- Interessen er enorm. Vores kandidattest ved kommunalvalget blev vist 100.000 gange på tv2fyn.dk, og på landsplan tog mere end tre millioner danskere testen. Og det fårstår jeg godt. Det er en sjov og legende måde at få kendskab til kandidaterne på, siger direktør på TV 2/Fyn Esben Seerup.

Kandidattesten er skruet sammen, så vælgerne skal angive to valgtemaer, som optager dem mest. Ud fra brugerens valg af vigtigste emner får man undervejs i testen ekstra spørgsmål i hver kategori - så det, man især lægger vægt på, kommer til at fylde mere i testen.

Samtidig indeholder testen også tre regionale spørgsmål om helt aktuelle fynske problemstillinger, som det kommende folketing skal forholde sig til.

Læs også Folketingspolitiker: - Jeg vil også være statsminister

Spørgsmålene i kandidattesten er i udvalgt af TV 2s politiske redaktører i samarbejde med Megafon på baggrund af, hvad der ifølge meningsmålinger og undersøgelser er de vigtigste temaer for danskerne, når de skal sætte deres kryds ved folketingsvalget.

Tag testen her

TV 2-regionernes lokale redaktører har desuden hjulpet med at tilpasse de lokale spørgsmål, så de er mest muligt relevante for hvert område.

Samarbejde med analysevirksomhed

Analysevirksomheden Paqle har håndteret indsamlingen af de store mængder data, der indgår i testen, og har på vegne af TV 2 kontaktet kandidaterne frem mod valget og indhentet deres holdninger til brug for testen. Datasættet, der er indsamlet til kandidattesten, indgår desuden som en del af det generelle grundlag for TV 2 og TV 2-regionernes dækning af valget.

- Jeg kommer til at tage testen flere gange. Nogle gange kan man tricke testen og svare helt modsat sine egne holdninger, og så kan man få et overblik over andre kandidater, og hvad de står for, siger Esben Seerup.

Læs også Skarp kritik af Erling Bonnesens nye valgvideo

Kandidattesten er både tilgængelig på tv2.dk og på TV 2-regionernes hjemmesider.

Tag testen her