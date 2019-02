Middelfart trækker i folk: Se, hvor mange nye borgere der er kommet til din kommune

Lige knap en gang om dagen i løbet af 2018 skruede en ny borger et navneskilt på en dør i Middelfart Kommune.

Kommunen tiltrak i 2018 således 343 nye borgere, og det er tæt på en tredobling i forhold til året før. I 2017 blev der noteret 117 flere indbyggere.

Kommunen med de to broer over Lillebælt er alene om at præstere en tredobling i hele Region Syddanmark.

I mandtal er der tre kommuner i regionen, som har tiltrukket flere nye borgere til end Middelfart. På Fyn har Odense tiltrukket 1.834, mens Kolding kan notere 378 og Vejle 690.

Mens det er gået stærkt frem i Middelfart Kommune, er det gået tilbage i Assens Kommune, på Langeland og på Ærø.

Specielt Ærø har i forhold til indbyggertallet tabt stort. Øen havde i 2018 120 færre borgere end året før, og det var et minus på 1,98 procent. Ærø er således klart den kommune, som måt i procent har tabt flest borgere i hele regionen.

Herunder kan du se tallene for alle kommuner i Region Syddanmark:

Kilde: Middelfart Kommune