Før og nu: Se, hvor meget Odense har forandret sig på ti år

Om to år åbner Odense Letbane efter planen, og i løbet af de seneste år har letbanearbejdet og nye bygninger sat sine præg på Odense.

40 milliarder kroner er i løbet af de seneste år investeret i strategisk byudvikling, og det betyder, at kraner, vejarbejde samt spærrede veje og cykelstier har præget bybilledet de seneste år.

Det er snart ti år siden, at Google for første gang fotograferede gaderne i Odense, og de er løbende blevet opdateret, i takt med at Odense har udviklet sig - særligt på strækninger, hvor letbanen fra slutningen af 2020 skal transportere passagerer rundt.

Vestre Stationsvej

På Vestre og Østre Stationsvej tæt ved banegården er der bygget nye, høje etageejendomme - nogle, der endda nærmer sig skyskraberniveau.

Ved Odense Banegård Center i det centrale Odense har busser, biler og cyklister ad flere omgange haft skiftende omkørselsveje. De har blandt andet taget den gamle busterminal i brug (se flere billeder fra Odense Banegård Center i galleriet øverst i artiklen).

Nyborgvej

På Nyborgvej har letbanebyggeriet været i gang siden juni 2016. I forrige uge kom det frem, at den trafikerede indfaldsvej til Odense mister sin cykelsti, da der ikke er plads på grund af den brede letbane på den smalle strækning tættest mod centrum.

Campusvej

På Campusvej ved Syddansk Universitet i det sydlige Odense er der i løbet af de seneste år bygget adskillige større bygninger, der blandt andet huser studieboliger på de tidligere grønne marker ved universitetet. Siden sommeren 2016 har letbanebyggeriet ligeledes sat sit præg på veje og cykelstier.

På Middelfartvej har letbanebyggeriet været i gang siden marts 2016 - altså snart i tre år. Broen over jernbanen har ad flere omgange været helt eller delvist spærret og forlænget rejsetiden ind mod centrum (se billeder fra Middelfartvej i galleriet øverst i artiklen).

