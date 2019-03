De fynske unge vil HF: Se, hvordan ansøgningerne fordeler sig på Fyn

Faldet i ansøgninger til de fynske almen gymnasielle uddannelser fortsætter.

Den 1. marts kunne de fynske unge ikke længere sende deres håbefulde ansøgninger til ungdomsuddannelserne på Fyn. Tallene viser et fald i antal ansøgere til de almen gymnasielle uddannelser også kaldt stx på fire procent, mens flere har søgt ind på HF-uddannelserne, hvor der er sket en stigning på hele 11 procent.

Det drejer sig om 91 færre ansøgninger til gymnasierne, mens 55 flere har søgt ind på den toårige HF.

- Det skal lige siges, at det jo i bund og grund ikke er særligt mange ansøgere, der flytter sig. Men det tæller jo stadig i det store billede, fortæller Christian Alnor, der er formand for Fordelingsudvalget for de fynske gymnasier og HF.

Han er også rektor på Middelfart Gymnasium og HF, som ligesom fem andre fynske gymnasier har oplevet tilbagegang i ansøgninger til stx.

Tror de ikke kan komme ind

Det er ikke til at sige, hvorfor antallet af ansøgninger til de fynske stx-uddannelser er faldet, når man sammenligner med tallene fra 2018.

Men Christian Alnor peger på en mulig årsag til faldet:

- Det kan muligvis være, fordi nogle unge er overbevist om, at de ikke kan komme ind på stx, hvis de ikke har et gennemsnit over fem. Men det er ikke tilfældet, fortæller han og fortsætter:

- De kan jo stadig nå at forbedre sig og søge ind senere.

Der er ikke plads til alle de elever, som har søgt ind på eksempelvis Odense Katedralskole. Så nogle af dem bliver jo nødt til at blive fordelt ud på nogle af de andre gymnasier på Fyn. Christian Alnor, formand for Fordelingsudvalget for de fynske gymnasier og HF og rektor på Middelfart Gymnasium og HF

De unge vil til Odense

Fem fynske gymnasier oplever fortsat fremgang i ansøgere til stx. To af dem er odenseanske gymnasier, og det er ifølge formanden for Fordelingsudvalget på Fyn, fordi de unge søger mod den fynske storby.

- En del elever søger mod Odense, selvom de bor i en omegnskommune, fortæller Christian Alnor til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Der er ikke plads til alle de elever, som har søgt ind på eksempelvis Odense Katedralskole. Så nogle af dem bliver jo nødt til at blive fordelt ud på nogle af de andre gymnasier på Fyn.

Der kommer flere til

Selvom fristen for rettidig ansøgning til gymnasiet var den 1. marts, kan de fynske unge stadig nå at søge om optagelse på et gymnasium. Men så bliver vejen ikke nær så lige til.

Hvis man efter den rettidige frist søger om optagelse, skal man til en optagelsesprøve.