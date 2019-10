Fynske Motorvej er igen farbar: Se, hvordan nedrivningen af motorvejsbro foregik

Fynske Motorvej åbnede søndag morgen efter 15 timers lukning, og nu er vejen igen farbar for biler i stedet for nedrivningsmaskiner.

Lukningen i begge retninger omkring Spedsbjerg skyldtes nedrivningen af en motorvejsbro, så der kommer plads til udbygningen fra fire til seks spor.

Under motorvejslukningen har man ikke kun arbejdet på nedrivningen af broen. Også en tunnel til vilde dyr har man haft tralvt med. Det er en såkaldt faunapassage, så grævlinger og ræve kan komme sikkert på tværs af vejbanen.

Syv måneder til ny bro

Nu, hvor den gamle bro er revet ned, spærres Spedsbjergvej, mens der bygges en ny bro. Det arbejde ventes at vare cirka syv måneder, oplyser Vejdirektoratet.

Under spærringen af Spedsbjergvej skal trafikanterne benytte sig af en omkørselsrute for at komme over motorvejen (se kort herunder).

Udvidelsen af Fynske Motorvej til tre vognbaner i begge retninger, ventes at vare hele 2020.

