Se kortet: Her er der flest ældre læger

På Fyn tilser 319 praktiserende læger dagligt fynboer med influenza, forhøjet blodtryk og udslæt. Ifølge en ny opgørelse fra PLO, de Praktiserende Lægers Organisation, er 21 af de fynske læger 65 år eller ældre.

Det svarer til, at 6,6 procent af lægerne har fejret minimum 65 år.

I grafikken herunder kan du se, hvor mange procent af lægerne i din kommune, der af PLO betegnes som ældre læger. Nedenunder kan du se, hvor mange læger, det svarer til.

Flest ældre læger praktiserer i Odense, men de udgør kun en lille del af den 117-mand store lægestab i kommunen. Dermed er fire procent af de praktiserende læger i Odense 65 år eller ældre.

Den højeste procentdel finder patienter i Kerteminde Kommune. Her udgør de grå læger 21 procent af staben. Det betyder, at tre læger ud af 14 er fyldt 65 år eller mere.

Ø-kommunerne Ærø og Langeland har ingen læger, som PLO betegner som ældre.

Læger over 65 år

Assens

65 år eller ældre: To

Under 65 år: 27



Faaborg-Midtfyn

65 år eller ældre: fire

Under 65 år: 37



Kerteminde

65 år eller ældre: Tre

Under 65 år: 14



Langeland

65 år eller ældre: 0

Under 65 år: 10



Middelfart

65 år eller ældre: Tre

Under 65 år: 28 læger



Nordfyn

65 år eller ældre: 0

Under 65 år: 22



Nyborg

65 år eller ældre: To

Under 65 år: 19



Odense

65 år eller ældre: Fem

Under 65 år: 117 læger



Svendborg

65 år eller ældre: To

Under 65 år: 40



Ærø

65 år eller ældre: 0

Under 65 år: Fem