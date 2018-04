Se kortet: Nye friskoler skyder op på Fyn

12 nye privat- og friskoler er oprettet på Fyn over de seneste 15 år. Endnu en er på vej i Odense, hvor Giersings Realskole netop har udvidet med plads til op mod 200 flere elever.

Odense får næste år endnu en friskole, og Giersings Realskole har udvidet med nye lokaler, der gør, at privatskolen har plads til cirka 200 nye elever.

Den nye skole og udvidelsen er tegn på, at det går godt for privat- og friskolerne i Danmark. De seneste 15 år er der oprettet cirka 20 procent flere privat- og friskoler herhjemme.

På Fyn er der i løbet af de seneste 15 år oprettet 12 nye friskoler på Fyn. Af dem er to ganske vist blevet lukket igen. Det gælder Al-Salam Skolen i Odense og Svendborg Friskole. Men der er en klar fremgang at spore blandt det frie grundskoler, der over de seneste par år har fået flere hundrede nye elever.

Blandt de nye friskoler er Friskolen Glasværket (2016), Odense Privatskole (2015) og Roser Skolen (2011).

Overblik over fynske privat- og friskoler

På kortet herunder kan du få et overblik over, hvor og hvornår de fynske privat- og friskoler er oprettet (og lukket):

Den største fynske friskole er Odense Friskole, der har 532 elever. Den blev oprettet i 1863. Odense Friskole er dog ikke Fyns ældste.

Den ældste friskole på Fyn er Trunderup Friskole, der har eksisteret siden 1851 og er en af Danmarks ældste friskoler. Den største friskole uden for Odense er Kertemindeegnens Friskole med 238 elever.

En lang række friskoler blev oprettet i 1850’erne og 1860’erne, heriblandt Ryslinge Efterskole (1856), Rudme Efterskole (1858), Ferritslev Efterskole (1859), Højby Friskole (1859) og Vester Skerninge Friskole (1865).

Derfor opstod friskolerne

Friskolerne opstod i kølvandet på Danmarks grundlov i 1849 og har en klar sammenhæng med danskernes frihedsforestillinger.

Mange europæiske lande ændrede i disse år samfundsopbygning fra fyrstevælde til demokrati, og danskerne blev ligesom andre europæere optaget af frigørelse og selvbestemmelse.

På den måde adskiller friskoler sig fra folkeskoler ved at være selvstændige institutioner med egen bestyrelse og forældrebetaling.

Friskole lukkede efter 150 år

En af Fyns ældste friskoler, Sødinge Friskole, der blev oprettet i kølvandet på grundloven i 1857, lukkede i 2008. Alligevel har der på Fyn været plads til, at flere nye friskoler har set dagens lys.

En af dem er Fyns mindste friskole, Friskolen i Jordløse, der har 41 elever. Den blev oprettet i 2005.

På kortet kan du få et overblik over de fynske friskoler. De blå er oprettet i løbet af de seneste 15 år, de røde er de ældre, mens de sorte markerer de friskoler, der er blevet lukket i løbet af de seneste år.