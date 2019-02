1-2-3 syng! Se med direkte fra Odeon Børne Grand Prix

Fredag får en stor gruppe børn fra Odense skiftet skolen ud med en dag i rampelyset. De deltager nemlig i OGP - Odeon Børne Grand Prix, som er en sangkonkurrence for byens skolefritidsordninger.

Tyve fritidsordninger var med i den indledende runde, hvor de sendte deres sange ind til juryen. Nu er feltet skåret ned til ti sange, der skal dyste om juryens opmærksomhed.

- Personligt vil jeg holde meget øje med, hvilken opfindsomhed de lægger i deres optræden. Der er meget kreativitet forbundet med at skabe sådan et kunstværk, som en optræden egentlig er. Og så er jeg meget interesseret i at høre deres sangtekster for at se, hvilke emner der optager dem, siger jurymedlem Rune Kallager fra H.C. Andersen Festspillene.

Jurymedlem Rune Kallager glæder sig til at se, hvilken opfindsomhed, børnene har lagt i deres optræden. Foto: arkiv

Han sidder på første række i salen sammen med de andre jurymedlemmer, skuespiller Torben Iversen og musiker Anita Lykkegaard.

Derudover bliver salen fyldt med klassekammerater, familiemedlemmer og alle andre, der har interesse i at se børn fra tredje til fjerde klassetrin give den gas på en stor musikscene.

Se med direkte

Alle kan følge med i showet på tv2fyn.dk fra klokken 14 til showets slutning omkring klokken 16.

Men allerede fra klokken 10 kan man følge med i børnenes oplevelser backstage, når de møder ind i Odeon. Det sker på TV 2/Fyns Instagram-profil instagram.com/tv2fyn/.

Talent eller begejstring

Konkurrencen handler om sang og performance, men når man taler om børn i tredje til fjerde klasse, er det begrænset, hvor stor vægt man kan lægge på rendyrket talent.

- Der er ingen tvivl om, at i en sangkonkurrence er det bedre at synge rent end at synge falsk. De skal ville noget med det her. Men når de kommer i salen og har lagt en masse arbejde i det, så er samarbejde og det at give plads til hinanden også vigtigt, siger Rune Kallager.

Herunder kan du se en reportage fra Marie Jørgensens Skoles SFO, der forbereder sig til deres optræden.

Når man får lov at stå på en stor scene og optræde ligesom de kendte navne, så kan det være en drøm, der går i opfyldelse.Og det gælder lige nu for børn fra Odenses skolefritidsordninger. De skal vise, hvor langt de kan komme med deres spilleglæde i Odenses eget børne grand prix.

