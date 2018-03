Sådan gik pressemødet: Minister afslørede Miljøstyrelsens placering

I dag løfter miljøminister Esben Lunde Larsen sløret for, hvor Miljøstyrelsen kommer til at bo i Odense. TV 2/Fyn sender direkte fra pressemødet klokken 14 på tv2fyn.dk og Facebook.

Hvor skal over 400 medarbejdere fra Miljøstyrelsen flytte ind henne? Det afslører miljøministeren onsdag eftermiddag på et pressemøde i Dannebrogsgade i Odense.

Kæmpechok for de ansatte

Miljøstyrelsen flytter 440 årsværk til Odense ultimo 2018 som følge af regeringens plan for ”Bedre balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder”.

Miljøstyrelsen har i dag adresse på Haraldsgade på Østerbro i det centrale København. Men i løbet af 2018 eller starten af 2019 skal de ansatte altså flytte til en endnu ukendt adresse i Odense.

Udmeldingen kom i januar - og var et stort chok for medarbejderne i Miljøstyrelsen. Det fortalte TV 2/Fyns reporter den 17. januar. Ingen af de ansatte havde lyst til at udtale sig om flytningen.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og arbejder til daglig med miljøbeskyttelse, der skal sikre ren luft, vand og jord, samt gode levevilkår for mennesker, dyr og natur.

Styrelsen har eksisteret siden 1972 og har 424 ansatte.

Hvor er der plads?

Allerede før, at det kom frem at styrelsen skulle flytte til Odense, gjorde kommunens Økonomiudvalg reklame for Odense og anviste mulige placeringer. Se de bud her.

