Se ruten: Sådan bliver Lars og Arnes vej til rally-sejren

Den røde Fiat 128 Coupé fra 1972 er ved at være klar til endnu en tur til Frankring og motorløbet Rally Monte Carlo Historique. Det samme er fynske Lars Hindsgaul og Arne Pagh, der skal køre den 46 år gamle veteran sikkert ned til Monte Carlo i Monaco.

Sidste år blev drømmen om en topplacering i rallyløbet knust af en snedrive. Bilen skred ud i en tung mængde sne, og selvom to tilskuere var hurtigt fremme med skovle, sad den lille Fiat alligevel fast i fire et halv minut.

De to fynske rallykørere fik 3.200 strafpoint, og så topplaceringen smutte ud af hænderne på dem.

Dét skal være anderledes i år.

- Nu går vi efter et godt resultat. Bare vi undgår at køre ud i snedriverne som sidste år, siger Lars Hindsgaul.

Allerede onsdag transporteres Fiat'en til Reims i Frankrig, hvor den skal være klar til start.

Forud venter fem etaper i alt slags vejr og terræn, inden vinderne af dettes års Rally Monte Carlo Rally findes 6. februar. Den præcise rute kan ses her eller i videoklippet øverst i artiklen.

Foruden Lars Hindsgaul og Arne Pagh stiller seks danske hold til start.

Den røde Fiat har en lang rallyhistorie bag sig. Dens første løb var i 1974. Foto: Viggo Johansen

Fiat 128 Coupés rallyhistorie

14. oktober 1974: Toyota Rally Odense (placering: No. 2)

1. februar 1975: Rally Monte Carlebo, København (placering: No. 2)

15. maj 1975: Gjønge Rally (placering: No. 1)

7. juni 1975: Int. Hella Rally (placering: No. 1)

1. februar 1976:. Rally Monte Carlebo, København (placering: No. 1)



Bilen har kørt Rally Monte Carlo Historique ti gange siden 2004.

Fra 2001 og ti år frem blev Fiat'en kørt af Lars Bækkelund og Arne Pagh. I 2017 og 2018 køres rallybilen af Lars Hindsgaul og Arne Pagh.