Turisternes dom over Fyn: Se turistattraktionerne, der klarer sig godt og dårligt

Sommeren er over os. Det betyder ferie, sol og turister. VisitDenmark har offentliggjort en liste over de mest besøgte turistattraktioner. Listen repræsenterer de 300 mest besøgte attraktioner i Danmark. Odense Zoo sniger sig lige med i top 25 over Danmarks mest besøgte turistattraktioner.

På en 24. plads over de mest populære turistattraktioner i Danmark finder vi Odense Zoo. Helt i top er det Tivoli, Dyrehavsbakken og Legoland, som de fleste turister går efter.

Tivoli har lige knap fem millioner besøgende om året, hvor Odense Zoo til sammenligning har 363.612 besøgende. Det er en nedgang i forhold til 2017 på minus 0,5 procent.

Et særligt museum

Lad os starte med de gode nyheder og se på, hvilke turistattraktioner på Fyn, der har klaret sig bedre end i 2017. Her er 13 attraktioner på listen.

Turisterne må være blevet glade for det Sydfynske øhav, for Øhavsmuseet har trukket en hel del flere turister til. Her er der i 2018 kommet 26,6 procent flere turister end i 2017. Ø-feberen afspejler sig også på Ærø, hvor Ærø Museum er gået 13,2 procent frem.

Top 5 Museum Vestfyn,Assens: 41,7%. 4.345 flere besøgende end i 2017. Øhavsmuseet, Faaborg: 26,6%. 4.489 flere besøgende end i 2017. Bridgewalking Lillebælt, Middelfart: 18,2%. 8.653 flere besøgende end i 2017. Ærø Museum, Ærø: 13,2%. 1.276 flere besøgende end i 2017. Egeskov Slot, Kværndrup: 11,5%. 28.375 flere besøgende end i 2017. De fem attraktioner er placeret ud fra, hvor stor en stigning, de har haft i besøgende i antal procent. Se mere

Hvor flere af museerne på listen kæmper lidt, så er den store vinder af de fynske turister Museum Vestfyn. De har trukket 4.345 flere gæster til, hvilket er en stigning på hele 41,7 procent.

Slottene bløder

De turistattraktioner, som på den anden side ikke trækker lige så mange turister som sidste år, finder vi 17 attraktioner.

Særligt de to slotte Nyborg Slot og Valdemars Slot har kæmpet i 2018 med at få turister på besøg. Nyborg Slot har mistet 26,8 procent turister i forhold til 2017. Men Valdemars Slot er med 37,3 procent mistede besøg den på den fynske liste, der har klaret sig allerdårligst.

Bund 5 Valdemars Slot Herregårdsmuseum, Tåsinge: -37,3%. 10.700 færre besøgende end i 2017. Nyborg Slot, Nyborg: -26,8%. 16.404 færre besøgende end i 2017. CLAY Keramikmuseum, Middelfart: -18,1%. 7.899 færre besøgende end i 2017. Svendborg Museum, Svendborg: -17,2%. 6.739 færre besøgende end i 2017. BRANDTS, Odense: -13,4%. 12.731 færre besøgende end i 2017. De fem attraktioner er placeret ud fra, hvor stort et tab, de har haft i besøgende i antal procent. Se mere

De to, der har mistet flest antal besøg er BRANDTS og H.C. Andersens hus og barndomshjem. Begge har mistet lige over 12.000 besøg svarende til en procent på henholdsvis 13,4 og 9,2.

Ud af 300 attraktioner på listen, er Fyn repræsenteret 31 gange.