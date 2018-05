Se videoen: Guldfasan forelsker sig voldsomt i umage mage

En guldfasan kastede torsdag aften, midt i parringssæsonen, sin kærlighed på Christian Thøgersens hvide Volvo.

På vej hjem gennem skoven ved Brobyværk blev Christian Thøgersens Volvo overfaldet af en guldfasan, der havde set sig lun på den hvide firehjulstrækker.

Mens Christian Thøgersen, der arbejder som fotograf for videobureauet Local Eyes, tog billeder af den udsprungne grønne skov, halsede den forelskede fasan hovedkulds ned til den efterladte bil og gjorde kur med sin klukken.

- Alt åndede fred og ro, og så kommer den vanvittige fasan spænende ned ad skovvejen, fortæller Christian Thøgersen.

Mens guldfasanen dansede rundt om bilen og hakkede lidt i dækkene, forsøgte Christian Thøgersen at sætte sig ind i bilen. Men hurtigt var guldfasanen i vejen og vogtede vågent foran døren til førersædet.

- Jeg måtte godt gå ud af skoven, men jeg måtte ikke få bilen med. Den kom hele tiden mellem mig og bilen, forklarer fotografen, der naturligvis lod kameraet rulle, mens guldfasanen forsøgte at score noget over dens liga.

Et harem af hunner

I et splitsekund, hvor fasanen er ukoncentreret, hopper Christian Thøgersen ind i bilen, sætter motoren i gang og tjekker alle spejle. Ingen guldfasan i sigte. I et øjeblik tror han rent faktisk, at den stormende forelskelse er forbi.

- Så jeg begynder at køre. Da jeg ser i bakspejlet, kommer den halsende efter bilen, flyver hen over den og lander foran bilen. Så jeg måtte stoppe, forklarer Christian Thøgersen.

Det fortsætter, gentager sig, guldfasanen kaster sig frygtløs ind under hjulet, og det fortsætter igen.

Det tager en halv time at få Volvoen trillet de 400 meter ud af skoven.

- Da jeg kommer op til landevejen, ser jeg den kommer spænende igen ved siden af bilen. Efter 100 meter løber den væk og render ind i skoven, forsikrer Christian Thøgersen.

Om foråret samler han-fasanerne et harem af hunner og markerer sit territorium ved at patruljere - og man kan vel egentlig ikke fortænke guldfasanens forsøg på at få en ordentlig madamme i reden.

