Se videoen: Her løber kronprins Frederik rundt i Odenses gader

Kronprins Frederik løb trods rygproblemer cirka 1,6 kilometer i Odenses gader sammen med flere end 7.000 fynske løbere.

Tusindvis af fynboer var mødt op, da fødselsdagsløbet Royal Run blev afviklet i Odense.

Kronprins Frederik løb en mil - cirka 1,6 kilometer - og du kan se kronprinsen løbe turen rundt i Odenses gader øverst i artiklen. Med på turen var tidligere OL-atleter som Rikke Hørlykke, Christina Roslyng, Eskild Ebbesen og Jesper Nøddesbo, og deltagere, der er født i samme årstal som ham selv.

One mile-ruten fik kronprinsen og de flere end 4.000 one mile-løbere ud på Jernbanegade, til højre ned ad Slotsgade, som støder op til Kongensgade midt i byen.

Løberne tog herefter turen ned til Vestergade - lige inden Flakhaven drejede de til venstre til Sorte Brødre Torv. Herfra løb de ned ad Nørregade og ind forbi slottet i Kongens Have, hvor også målområdet er.​

Rygproblemer i længere tid

Søndag meldte kronprinsen ud, at han det seneste stykke tid har døjet med rygproblemer.

Her ses Royal Run-ruten i Odense. Foto: Dansk Atletik Forbund og Bevæg dig for livet - løb

Alligevel startede han anden pinsedag med at løbe en mil i Aalborg. Herefter gik turen videre til henholdsvis Aarhus og Esbjerg i helikopter, hvor kronprinsen også løb 1,6 kilometer.

Dermed havde den snart 50-årige prins 4,8 kilometer i benene, inden turen rundt i det centrale Odense fandt sted. Trods rygproblemerne forløb turen uden problemer.

Flere end 7.000 løbere havde meldt sig til at løbe. Ud over de flere end 4.000 løbere på one mile-ruten var der flere end 3.000, der løb tikilometerdistancen. På landsplan var der flere end 70.000 løbere tilmeldt.

Danmarks kommende konge fylder 50 år den 26. maj.