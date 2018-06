Se videoen: Nybagt mor mens 18.000 festede løs

Mens tusindvis af festivalgæster havde en fest, passede en svanemor sine æg og rede lige midt i hjertet af Heartland.

Heartland på Egeskov lukkede og slukkede i weekenden. 18.000 gæster havde festet løs i varmen til tonerne af blandt andre Van Morrison og MØ.

Mens TV 2/Fyns journalist og fotograf gjorde sig klar til det allersidste interview, opdagede fotografen pludselig en svane inde bag et lille skævt træhegn.

Lige bag ved kan man se svanemor ligge på sin rede. Foto: Flemming Ellegaard

Svanemoren lå i sin rede og rugede løs. Og det har hun tilsyneladende gjort godt, selvom festivalgæsterne har været få meter fra hende.

For da fotografen fik rettet sit kamera og zoomet ind på reden, dukkede to pjuskede svaneunger frem under moren. Resterne fra æggeskallerne lå lige ved siden af.

En lille svaneunge har smidt skallen. Foto: Flemming Ellegaard

I reden lå yderligere fem æg, der endnu ikke var udklækket, da TV 2/Fyn forlod Egeskov.

Skallen ligger ved siden af ungen. Foto: Flemming Ellegaard