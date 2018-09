Sejlbåd udbrændt i Faaborg Havn

En brændende sejlbåd var tidligt torsdag morgen årsag til udrykning for Fyns Politi og Beredskab Fyn.

Sejlbåden, der ligger på Vestkaj i Faaborg Havn, var af endnu ukendte årsager brudt i brand, og da brandvæsen og politi ankom til stedet, kunne de blot erkende, at båden ikke stod til at redde.

- Den er totalt udbrændt, fortæller vagtchefen ved Fyns Politi, Ehm Christensen.

Anmeldelsen om den brændende båd kom klokken 05.09, så vagtchefen havde torsdag morgen endnu ikke de store oplysninger om hverken båden eller årsagen til branden.

- Vi er næsten først lige landet dernede, men kan allerede nu sige, at sejlbåden er totalt udbrændt.

- Der er tale om en båd, der hedder Lone, og som ligger på Vestkaj, siger vagtchefen.

I og med at båden er udbrændt, har politi og beredskab endnu ikke været i stand til at fastslå brandårsagen.

- Det skal vi have nogen til at kigge på her til formiddag, siger Ehm Christensen.

