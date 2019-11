Stærk første halvleg grundlægger OB-sejr over Hobro

OB var allerede foran 2-0 efter 18 minutter, da det fynske mandskab søndag på hjemmebane besejrede Hobro med 2-1 i superligaens runde 15.

Målene blev sat ind af Bashkim Kadrii og Sander Svendsen, mens Emmanuel Sabbi scorede Hobros enlige kasse på et frispark - også i første halvleg.

Med de tre point overhaler OB Brøndby og er nu på tredjepladsen med 26 point. Hobro forbliver på 12.-pladsen med 13 point.

I første halvleg sad OB på spillet indtil Hobro-reduceringen, hvorefter det sidste kvarter var jævnbyrdigt. Anden halvleg bød kun på få chancer – dog pressede Hobro på i jagten på udligningen.

Allerede efter seks minutter kom værterne i front, da angriberen Bashkim Kadrii trak ind i banen fra højre og med sit venstre ben sparkede bolden i det lange hjørne.

OB udbyggede føringen i det 18. minut, hvor det efter et par flotte kombinationer til sidst var Sander Svendsen, der alene med målmanden sikkert sendte bolden i mål.

Efter en halv times spil reducerede kantspilleren Emmanuel Sabbi for Hobro, da han uden chance for Oliver Christensen i OB-buret sparkede et frispark op i målhjørnet.

Sabbi havde en god mulighed for at udligne for gæsterne efter 77 minutter, men hans skud fra distancen susede forbi stolpen.

Til allersidst sendte Hobros Anel Ahmedhodzic et hovedstød mod mål, men Christensen i OB-målet fik vippet bolden over.

I næste runde skal OB en tur til Lyngby, mens Hobro på hjemmebane møder FC Nordsjælland.

