Seks års høje grin i Høje Bøge

Comedy Festival i Svendborg trak for sjette år i træk folk til stadion.

Der var høje grin over Høje Bøge Stadion i Svendborg fredag aften, da der for sjette gang blev afholdt udendørs comedy festival. Arrangørerne havde på forhånd lovet, at det skulle blive årets sjoveste aften, så de fremmødte komikere havde lidt at leve op til.

- Festivalen har sgu været god fra starten. Folk skal jo lige opdage det, men heldigvis går det fremad med det, lyder det fra en af de sjove indslag Torben Chris.

Mindre larm og færre fulde folk

Komikeren synes, at det er en dejlig afveksling fra musikfestivalerne, hvor der både er en masse larm og promiller, der skal overdøves.

- Folk har et helt andet fokus. Der holder også biler herude. Folk er jo relativt ædru. Du skal fandme følge med i, hvad der bliver sagt. Det er mega fedt, det er lidt ligesom et klubjob, det her, siger han.

Arrangøren René Wowk glæder sig over, at det nu er lykkedes at samle folk til målrettet comedy for sjette år i træk. Han er overbevist om, at festivalen har bidt sig fast.

En blivende succes

- Der er simpelthen et marked for noget, der er anderledes. I stedet for at en komiker bliver sat op på en scene for at skulle varme op, er det dem, der er i centrum her. De mennesker, der kommer her, kommer kun for at høre comedy, så det er kommer for at blive. Det er der ingen tvivl om, siger René Wowk.

Kort efter TV 2/Fyn talte med Torben Chris skulle han optage scenen fra Mark Lefevre, da allerede der havde godt fat i publikum:

- Nu er de glade, og der er god stemning. Så skulle jeg jo også gerne kunne få dem til at grine. Det skulle da være skidt andet.