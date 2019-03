Seks års kamp er slut: Johnny får førtidspension

Scooteren er kommet på værksted. Han får råd til at reparere havefræseren og græsklipperen. Og det er en lettet Johnny Andersen, der åbner dørene til sit kolonihavehus.

- Jeg har ventet på det her i flere år, så det er en lettelse, smiler han.

- Hvis der er nogen, jeg er bitter på, så er det dem inde i ministeriet. Det er dem, der laver dagsordenen. Johnny Andersen, førtidspensionist i Kerteminde

Hvor han før havde 2.700 kroner om måneden, udgør udbetalingen fra PensionDanmark fra 1. januar 6.000 kroner månedligt før skat foruden engangsbeløbet på 100.000 kroner.

Han har i 31 år arbejdet på en fiskekutter i Kerteminde, men to trafikulykker sendte ham ud af arbejdsmarkedet. I 2012 væltede han på sin scooter i en eneulykke.

Johnny pensionssag Juli 2017: Sygemeldt efter at have væltet på sin scooter i eneulykke

December 2012-juni 2013: Dagpenge som forsikret ledig

August 2013: Sygemeldt efter påkørsel af en bil

2014-2015: Første afklarende praktik i sygedagpengeforløbet ved Langtved Friskole

Oktober 2015: Ressourceforløb. Herunder afklarende praktik hos selvstændig fisker. Herefter praktik ved Virksomhedsporten

Marts 2017: Praktik ved Hindsholm Røgeri som havemand

December 2017: Nyt ressourceforløb i praktik ved Kerteminde Genbrugsstation

December 2018: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdelingen i Kerteminde Kommune tilkender førtidspension, og PensionDanmark udbetaler supplerende førtidspension på årligt 72.000 kroner før skat og engangsbeløb på 100.000 kroner

Bare 13 måneder senere blev han påkørt af en bil på sin scooter. Han blev sygemeldt med konstante smerter især i højre skulder og kravben.

Johnny Andersens fagforening 3F har kæmpet for, at få Kerteminde Kommune til at tildele ham en førtidspension.

Sejrsdans på gangen

Det var Johnny Andersens søster og svoger, der kontaktede fagforeningen i efteråret 2015. De ville gerne have nogen til at hjælpe i forhold til, at han havde mistet sine sygedagpenge og var ovegået til ressourceforløb.

- Det er sjældent, jeg laver en sejrsdans ude på gangen. Men det gør jeg i de rigtig gode oplevelser, og det er Johnnys sag, siger socialrådgiver Lisbeth Byg.

Igennem seks år har Kerteminde Kommune sendt ham i forskellige ressourceforløb og virksomhedspraktikker fra pedel til fisker, havemand, ved en socialøkonomisk virksomhed og på Kerteminde Genbrugsstation.

Alle steder har været for fysisk krævende. For Johnny Andersen har ventetiden været det værste.

- Hvis der er nogen, jeg er bitter på, så er det dem inde i ministeriet. Det er dem, der laver dagsordenen. Kerteminde Kommune retter sig efter den, og det gør de andre kommuner jo også, mener Johnny Andersen.

Arbejdsforsikringen udløb

I de første praktikker var han i skånsomme forløb. Den seneste praktik ved Kerteminde Genbrugsstation var mere reel og viste, at hans effektive arbejdstid var nedsat til 42 minutter ugentligt.

På baggrund af det visiterede rehabiliteringsteamet i Kerteminde Kommune den 56-årige tidligere fisker til førtidspension.

Læs også Kommune vil igen have Johnny i arbejde: - Smerterne er der hele tiden

Det lange forløb har betydet, at Johnny Andersens arbejdsforsikring udløb, og han dermed risikerede at gå glip af mindst 650.000 kroner fra PensionDanmark. Men det lykkedes Lisbeth Byg at overbevise PensionDanmark om, at han skulle have pengene.

- Jeg er rigtig glad, fordi han er også en af dem, der måske ville have svært ved at kæmpe den sag alene, siger Lisbeth Byg.

Kæmp for det

PensionDanmark har med virkning fra 1. januar udbetalt supplerende førtidspension på årligt 72.000 kroner før skat og engangsbeløb på 100.000 kroner til Johnny Andersen. Pengene er sat ind på en lukket konto, til han fylder 64 år.

Den tidligere fisker har fået nye muligheder, han ikke har haft i flere år. Johnny Andersen har fået råd til reperation af både scooter, plæneklipperen og fræseren.

- Der er jo mange andre, der står i min situation også jo. Det er jo bare at kæmpe for det jo, siger han.