Seks råd: Sådan tjener du penge på aktier

C20-indeks, NASDAQ og EPS er alle begreber, som er beslægtet med aktier, men behøver du at kende begreberne, for at kunne investere i aktier?

- Egentlig ikke.

Det er svaret, hvis man spørger 21-årige Signe Fejerskov, der er formand i Unge Aktionærer på Fyn og som dagligt studerer matematik og økonomi på Syddansk Universitet i Odense.

- Det er ikke særlig svært at lære at investere i aktier. Det handler bare om at tage skridtet og komme i gang, fortæller Signe Fejerskov.

Der kan være mange grunde til, at man har lyst til at investere i aktier. Måske vil du gerne spare op til din pension eller et lækkert hus, eller også går du og drømmer om at blive rig.

Du tjener ikke penge i banken

- Når du har dine penge stående i banken, så får du højest 0,01 procent i rente, og det er ikke særlig meget, understreger Signe Fejerskov.

Ved at investere i aktier, kan du få et større afkast ud af din opsparing, men der også en større risiko for tab.

- Hvis du investerer i aktier, så kan du være heldig, at de bare stiger og stiger og stiger - selvfølgelig kan de også godt falde, siger Signe Fejerskov, der har seks råd til, hvordan du kommer i gang med din investering.

Seks gode råd