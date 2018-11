Brug for ny fynsk festival: Seksuelt aktive kvinder bliver stadig kaldt "ludere"

- Det er på tide. Der er jo festivaler om alt muligt, for eksempel tarteletter. Det er kun relevant, at der i 2018 også er en festival om feminisme, når det fylder så meget i samfundet.

Sådan lyder det fra rapperen Nikoline om Agnes Henningsen Festival, der denne fredag byder gæster velkommen for første gang.

Festivalen har fokus på kvinder - og særligt én bestemt kvinde. Agnes Henningsen-festivalen fejrer forfatter og kvindesagsforkæmper Agnes Henningsen, der i år 2018 ville være fyldt 150 år.

- Hendes syn på kærlighed var meget frit. Jeg har det på samme måde - med det helt frie syn på kærlighed. Hun var meget forud for sin tid og skabte røre i andedammen. Det kan jeg relatere til, siger rapperen Nikoline, der på festivalens første dag har fået overrakt Agnes Henningsen-prisen - blandt andet for sine bidrag til debatten om sexisme og ligestilling.

Agnes Henningsen kæmpede blandt andet for kvindens ret til at bestemme over egen krop og seksualitet.

Agnes Henningsen-festival Fredag eftermiddag er festivalen blevet åbnet med blandt andet tale, musik og uddeling af Agnes Henningsen-prisen, der ligesom festivalen er et helt nyt fynsk initiativ. Resten af fredag aften og weekenden igennem kan festivalgæsterne i selskab med en række forfattere, debattører, kunstnere og musikere tage Agnes Henningsens forfatterskab, livsførelse og tematikker op. Festivalen foregår i kulturhuset Anexet ved Lundsgaard Gods i Kerteminde. Se mere

- Hun var ekstremt modig. Det har krævet virkelig meget at sætte sig ud over de normer (på den tid, red.). Det skal man hylde, når folk gør, siger Vini Iuel, der er en af personerne bag festivalen.

Og hyldet bliver Agnes Henningsen nu med denne weekends festival, som er opkaldt efter hende.

- Agnes Henningsen trænger til at komme lidt til live igen. Hun har været en smule glemt, siger Vini Iuel, der blandt andet fremhæver Agnes Henningsens kamp for retten til selv at bestemme over egen krop og seksualitet.

Har vi ligestilling?

Netop når det kommer til kvinders ligeret til at være seksuelt aktive, er der stadig lang vej igen i Danmark, lyder det fra direktøren hos Kvinfo, der fredag eftermiddag holdt åbningstale på festivalen.

- Vi er slet ikke i mål. Vi kæmper, derfra hvor Agnes Henningsen slap. Seksuelt aktive kvinder bliver kaldt "ludere", mens seksuelt aktive mænd ses som "helte", siger Henriette Laursen, direktør i videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed, Kvinfo.

Hun ser Agnes Henningsen Festival som en mulighed for, at folk kan stoppe op og tænke over, om vi reelt har ligestilling.

- Det er relevant at have en festival om Agnes Henningsen og feminisme, fordi der stadigvæk er mange udfordringer i Danmark. Myten om, at vi allerede har ligestilling, lever. Men hvis vi ser på ting som #metoo, sagerne med deling af intime billeder, puttemiddage og statistikker for voldtægter, så er der lang vej igen, siger Henriette Laursen.

Bag festivalen ligger også tanker om, at der stadig er udfordringer, når det kommer til ligestilling. Det fortæller Vini Iuel, der er kreativ direktør ved Anexet, som arrangerer festivalen.

- Selvom vi er langt i Danmark, er vi ikke i mål, når det handler om ligeret. Agnes Henningsen kan inspirere kvinder i dag, siger Vini Iuel.

Rapperen Nikoline er en af dem, der i nutiden kæmper for mere ligestilling og mindre sexisme. Hun har blandt andet har lavet rapnummeret "Sut min klit".

Og Nikoline og Agnes Henningsen minder på mange punkter om hinanden, hvis man spørger Vini Iuel.

- De er begge stærke kvinder, som tør bryde normerne og kæmpe for deres sag. Begge kvinder har mod til at sætte deres præg på dagens debat, når det gælder sexisme, ligestilling, retten til at bestemme over sin egen krop og sit eget liv. Det var ikke en selvfølge dengang for kvinder, og det er det faktisk stadig ikke for alle, siger Vini Iuel fra Lundsgaard Gods.

