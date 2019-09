Selvmordslæge får stadig henvendelser hver eneste dag

Det vælter fortsat ind med henvendelser til den pensionerede læge Svend Lings, der i både by- og landsret er blevet kendt skyldig i at have medvirket til selvmord.

Det fortæller 77-årige Svend Lings forud for, at Højesteret mandag behandler hans sag.

Læs også Fynsk selvmordslæge får sin sag for Højesteret

- Folk kontakter mig hver dag. Det er mindst én person om dagen, men andre dage er der fire til fem samme dag. Der er tale om syge mennesker, og langt de fleste har kræft eller meget dårlige lunger.

Svend Lings blev anmeldt til politiet af Styrelsen for Patientsikkerhed, efter at det kom frem, at han havde offentliggjort en selvmordsmanual på internettet.

Her beskrev han forskellige medicinske præparater, der i de rette doser kan bruges til at tage sit eget liv.

- Nogen af dem, der ringer, kan ikke selv bruge internettet. Det kan eksempelvis være, hvis de er så syge, at de ryster for meget på hænderne. Så rådgiver jeg dem, så godt jeg kan uden at gå i detaljer. For det må jeg ikke.

Ved Retten i Svendborg blev Lings idømt 40 dages betinget fængsel, mens landsretten takserede hans gerninger til 60 dages betinget fængsel.

I landsretten anklagede han politikerne for at være ude af trit med befolkningens ønske i forhold til at lovliggøre aktiv dødshjælp.

Den kritik gentager han nu.

- Jeg mener, at samfundet svigter de allersvageste, som ligger og lider. Nogle lider i flere år, og politikerne er ligeglade med dem. Jeg mener ikke, at det er demokratisk værdigt, siger Svend Lings.

Det kræver en særlig tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, hvis sager skal ende i Højesteret. Det sker i sager, hvor der er noget principielt på spil.

Svend Lings mener, at han blot har gjort brug af sin ytringsfrihed.

Læs også Svend Lings gav tryghed: Lises mor tog sit eget liv

- Og så kan man også spørge sig selv om, hvor meget der skal til, før man kan sige, at der er tale om medvirken til selvmord.

- Skal man køre personen til et højhus og følge vedkommende derop, eller er det nok at fortælle folk, hvordan de skal gøre, spørger Svend Lings.

Højesteret afsiger ikke dom mandag.