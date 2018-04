Selvtænkende robotter: SDU investerer 100 millioner kroner

Syddansk Universitet vil med ny trecifret millioninvestering styrke universitetets position inden for robotforskning i Danmark.

Robotter, der selv træffer beslutninger, tilpasser sig ændringer og kommunikerer med hinanden og med mennesker.

Det lyder næsten som en opdigtet Science Fiction film om fremtiden. Men den opdigtede fremtid kommer tættere og tættere på virkeligheden.

Især nu, hvor Syddansk Universitet, SDU, investerer et trecifret millionbeløb i ny teknologi og et 800 kvadratmeter stort robotlaboratorium i kælderen under Det Tekniske Fakultet i Odense.

Det er satsninger som hyper-fleksible robotter, virtual reality, smarte materialer og soft robotics, der skal være med til at bane vejen for robotterne og omsætte den fjerde industrielle revolution, Industri 4.0.

- Det er vigtigt, at vi som universitet er banebrydende. At vi er længst fremme i forhold til at udforske mulighederne, siger institutleder for Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Kasper Hallenborg, der er hjernen bag projektet i en pressemeddelelse.

Millionerne skal ryste op i branchen

Målet for de 100 millioner kroner, som SDU investerer de kommende fire år, er både at skabe de nye succesvirksomheder, tiltrække og uddanne nye studerende og ikke mindst sikre SDU's position på området.

Men målet er også, at få Danmark til at blive mere konkurrencedygtig og innovativ på området.

- Vi vil ryste op i den måde, vi plejer at producere på. Vi skal væk fra linjeproduktion til et celle-baseret produktionsmiljø, som hurtigt kan omstille sig til nye opgaver, håndtere større kompleksitet i opgaverne, og som ikke er så sårbart overfor nedbrud, siger Kasper Hallenborg.

Og det er ikke det eneste, som de mange millioner skal bruges på.

I Industri 4.0 handler det nemlig ikke kun om at forfine autonome robotter, men også om at få de forskellige led i en produktion til at tale sammen. Når en kunde lægger en ordre i webshoppen, så begynder produktionsanlægget allerede at tilpasse sig produktionen af produktet.

